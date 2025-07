6 dicas para transformar sobras de comida em pratos incríveis

Com poucos ingredientes e um pouco de criatividade, você transforma sobras em pratos deliciosos

Ruan Monyel - 16 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Se vira nos 50)

Em tempos onde os alimentos estão cada vez mais caros, aproveitar as sobras de comida, além de ser um ato consciente, é também uma forma de economia.

Muitas vezes, aquilo que vai para a geladeira no fim da refeição pode se transformar, com poucos ingredientes e um pouco de criatividade, em pratos totalmente novos.

Além disso, reaproveitar alimentos já prontos ajuda a economizar tempo na cozinha e até mesmo a descobrir novos sabores.

6 dicas para transformar sobras de comida em pratos incríveis

1. Fazer arroz de forno

O arroz que sobrou do almoço e está sem gosto, pode virar um arroz de forno gratinado delicioso.

Basta misturar com sobras de legumes, presunto, queijo ralado, ovos batidos e um pouco de creme de leite ou requeijão. Leve ao forno até dourar por cima e pronto!

2. Faça escondidinho

Aquele restinho de frango assado ou até mesmo a carne cozida podem virar o recheio perfeito para um escondidinho.

Desfie bem, refogue com temperos e molho de tomate, e cubra com purê de batatas ou mandioca, finalize com queijo e leve ao forno.

3. Torta de legumes

Legumes cozidos que sobraram da refeição anterior podem virar o recheio de uma torta salgada de liquidificador.

Basta preparar uma massa simples com ovos, leite, farinha e fermento, despejar os legumes temperados e assar até firmar.

4. Reutilizar o pão amanhecido

Não jogue fora o pão do dia anterior! Ele pode virar base para uma pizza caseira, basta colocar molho, queijo e assar.

E para os amantes de sobremesas, ele pode ser transformado em pudim de pão doce com leite, ovos e açúcar.

5. Tutu ou caldo de feijão

Quem nunca teve sobras de feijão na geladeira, não é mesmo? Com o preparo já cozido, é possível preparar um tutu, engrossando com farinha de mandioca ou de milho.

Ou ainda bater no liquidificador com legumes e fazer um caldo delicioso para os dias mais frios.

6. Carnes viram recheios

Por fim, sobras de carne bovina, suína ou linguiça podem ser reaproveitadas como recheios de panquecas, pastéis ou até mesmo rechear abobrinhas, pimentões ou pães caseiros.

Assim, você terá deliciosos pratos para servir em jantares ou fazer lanches rápidos e saborosos.

