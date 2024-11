O jeito certo de fritar o ovo para ele NUNCA MAIS grudar na panela

Nessa receita não vai óleo, apenas ingredientes naturais que deixam o alimento uma delicia

Magno Oliver - 19 de novembro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / Samoradicas)

Para algumas pessoas, preparar um ovo frito pode parecer tarefa fácil, mas já para outras isso pode ser uma tarefa para lá de complicada de se executar.

Assim, muitas vezes a gente perde o ponto do óleo, falha no tempero, o ovo gruda na panela ou mesmo na colher, sem falar da grande sujeira que fica a cozinha e o fogão.

Dessa forma, preparar um ovo frito exige técnica e paciência. Se você é do time de pessoas que não conseguem fritar um ovinho, nós vamos te ajudar.

O jeito certo de fritar o ovo para ele NUNCA MAIS grudar na panela

Na sinceridade, se te derem um ovo, uma frigideira e uma colher você sabe dar continuidade no processo para fazer a fritura perfeita desse alimento?

Pensando em ajudar as pessoas com dificuldade para fritar um ovo que o perfil no Instagram do @Samoradicas trouxe o tutorial para te ajudar a lidar com isso.

Na gravação, ele traz um esquema que frita o ovo no ponto certo e com uma técnica que não vai óleo e sim um outro item que usamos todos os dias na cozinha.

Nada de azeite de oliva, óleo de soja ou manteiga, o tutorial ensina a fritar ovo apenas usando sal. Isso mesmo. Nas cenas, o primeiro passo é “untar” a frigideira com sal.

Depois disso, você vai esperar ela esquentar bastante e só depois vai despejar o ovo para fritar. O resultado é impressionante, o ovo realmente sai fritinho da frigideira.

Quem diria que um toque de sal poderia fazer essa mágica, não é mesmo?

Assim, confira o vídeo completo com o tutorial:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcus Samora | Dicas (@samoradicas)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!