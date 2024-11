Onde assistir Corinthians x Cruzeiro pelo Brasileirão nesta quarta-feira (20)

Bola vai rolar a partir das 11h na Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Augusto Araújo - 19 de novembro de 2024

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam pelo Brasileirão Série A. (Fotos: Divulgação/Corinthians/Cruzeiro)

Nesta quarta-feira (20), Corinthians e Cruzeiro se enfrentam, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A bola vai rolar na Neo Química Arena, localizada em São Paulo (SP), a partir das 11h. Jonathan Benkenstein Pinheiro comandará a equipe de arbitragem.

O último jogo do Timão foi realizado no dia 09 de novembro, ocasião em qual derrotou o Vitória por 2 a 1. Alerrandro balançou as redes para os baianos, enquanto Yuri Alberto e Memphis Depay marcaram para os paulistas.

Dessa forma, o Corinthians alcançou o 11º lugar e deixa cada vez mais para trás a zona de rebaixamento. Atualmente, o time mantém quatro pontos de distância do Juventude, 17º colocado.

A Raposa também triunfou pelo mesmo resultado diante do Criciúma, jogando no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Kaio Jorge e Gabriel Veron fizeram os gols dos donos da casa enquanto Allano descontou para os visitantes.

Com isso, o Cruzeiro se encontra na 7ª posição, ocupando a zona de classificação para a pré-Libertadores de 2025, com 47 pontos.

O Premiere fará a transmissão do confronto, por meio do sistema de pay-per-view, assim como a plataforma online Globoplay, pelas mídias digitais.

Além disso, os fãs podem acompanhar os melhores momentos em tempo real, por meio do chat do Placar UOL e pelo site Globo Esporte.