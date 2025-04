Segredo para as toalhas ficarem macias e branquinhas por mais tempo

Manter as toalhas de banho sempre macias parece impossível, mas com os truques certos, é possível

Ruan Monyel - 24 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Instagram/@joycecavallari)

Poucas coisas são tão agradáveis quanto sair do banho e se envolver em toalhas macias, cheirosas e com aquele branco impecável.

No entanto, com o uso frequente e as lavagens constantes, é comum que elas comecem a perder a suavidade, fiquem ásperas e até apresentem manchas amareladas.

Manter as toalhas de banho sempre macias e com aquele branco impecável pode parecer uma tarefa difícil, mas com alguns cuidados simples, fica fácil.

Toalhas ásperas? Esse problema é mais comum do que parece, e muitas pessoas nem imaginam que o motivo está justamente na forma como lavam as peças.

O acúmulo de resíduos de sabão e amaciante, a escolha inadequada de produtos e até a exposição excessiva ao sol podem comprometer a textura e a cor dessas peças.

O primeiro passo para garantir toalhas sempre macias e branquinhas é repensar o uso do amaciante, afinal, o produto traz diversos malefícios ao tecido.

Embora ele prometa deixar as toalhas mais agradáveis ao toque, na prática, o produto costuma se acumular nas fibras das toalhas, prejudicando a absorção da água.

A dica é substituir o amaciante por vinagre de álcool, pois esse ingrediente ajuda a limpar os resíduos, eliminar odores e ainda contribui para amaciar naturalmente o tecido.

Outra solução caseira poderosa é o uso do bicarbonato de sódio, que atua na neutralização de odores e na remoção de sujeiras profundas.

Para potencializar o efeito clareador e devolver o brilho às toalhas brancas, uma receita caseira bastante eficaz leva sabão líquido de coco, bicarbonato, vinagre de álcool e água oxigenada volume 40.

Basta deixar as toalhas de molho nessa mistura por 24 horas para perceber uma diferença visível na cor e na textura das peças.

Além disso, o modo de secagem também influencia diretamente no resultado final, pois secar ao sol forte pode enrijecer as fibras do tecido, deixando as toalhas ásperas.

Com essas dicas simples e práticas, é possível prolongar a vida útil das toalhas, mantendo-as sempre macias, limpas e com aparência de novas.

