Jeito certo de estourar pipoca e deixar elas melhores que as de cinema

Receita com preparo diferente e técnicas testadas e aprovadas do grão bombou nas redes sociais e internautas gostaram bastante

Magno Oliver - 20 de novembro de 2024

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Em tempos de micro-ondas e Air Fryer, muita gente ainda tenta fazer pipoca em casa iguais às servidas nos grandes cinemas hoje em dia.

Assim, sabemos que existem pessoas que gostam de comprar o pacotinho com o milho de pipoca já pronto para estourar, enquanto que outras optam por adquirir o saquinho tradicional com os grãos.

Dessa forma, uma dica bombada de um jeito diferente de estourar a sua pipoca viralizou nas redes sociais e deu o que falar entre os seguidores. Vem conferir o que aconteceu!

Jeito certo de estourar pipoca e deixar elas melhores que as de cinema

Existem vários jeitos de preparar uma pipoca. Só que dessa vez, um jeito diferente e mais “raiz” de fazer os grãos estourarem bombou nas redes sociais.

O perfil no Instagram da @sharenmachado mostrou que com panela de pressão e algumas técnicas se faz pipoca boa igual as de cinema e os internautas gostaram muito.

“Tem sim um jeito certo de estourar pipoca para ela ficar perfeita”, já alerta a Sharen no início do vídeo para os seguidores.

“Primeiro segredinho, você vai guardar o milho da pipoca no congelador. Segundo é estourar a pipoca na panela de pressão”, continua o tutorial.

“Não precisa colocar óleo demais, mas também se colocar pouco óleo não dá certo. 4 colheres para 1 xícara de chá de milho de pipoca bem cheia”, detalha ela na receita.

“Ligue o fogo no fogo baixo e mexa a pipoca o tempo inteiro para estourar igualmente. Começou a estourar, coloque a tampa e deixa.”, reforça.

Ela continua a receita explicando para não fechar a panela e só colocar a tampa por cima. Depois que estourar tudo, espere cinco segundos e confira se não estourou mais nenhuma pipoca. Hora de tirar da panela.

Confira o vídeo completo da dica:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sharen Machado (@sharenmachado)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!