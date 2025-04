Governo Federal anuncia mudanças no programa de empréstimo consignado; saiba quais

Nova proposta visar modernizar sem complicar

Anna Júlia Steckelberg - 25 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A partir de maio, quem trabalha com carteira assinada e quer fazer um empréstimo consignado vai notar que o processo ficou mais moderno — e menos enrolado. O Governo Federal anunciou uma repaginada no famoso Crédito do Trabalhador, e as novidades prometem mais segurança, transparência e até um alívio no bolso.

A medida veio por meio da Medida Provisória nº 1.292/25, que atualiza a Lei nº 10.820/03 e, olha só: agora o e-Social virou peça-chave no jogo. Todos os registros de empréstimos passarão obrigatoriamente por esse sistema. Esqueça os controles manuais que causavam atrasos e erros — a ideia é dar fim ao famoso “sumiço da parcela”.

Outra novidade de peso é que o FGTS será usado como garantia do empréstimo. Na prática, isso significa juros mais baixos e mais facilidade para conseguir crédito, já que os bancos vão enxergar o trabalhador com um pouco mais de confiança.

Quer pedir o tal Crédito do Trabalhador? Agora é tudo pelo app da Carteira de Trabalho Digital. O trabalhador escolhe uma oferta entre as propostas que os bancos mandarem (e sim, eles têm só 24 horas pra dar o retorno). Depois disso, as parcelas são descontadas direto do salário — sem complicação.

Ah, e tem bônus de praticidade: todos os contratos vão poder ser consultados no Portal Emprega Brasil, então nada de papelada perdida na gaveta da cozinha.

E os domésticos e MEIs?

Pra quem emprega ou é trabalhador doméstico, o sistema vai puxar os dados da Carteira de Trabalho Digital. Já os MEIs terão o desconto feito no Documento de Arrecadação do e-Social, o famoso DAE mensal.

A proposta do governo é modernizar sem complicar. Menos papel, mais segurança e juros que cabem no bolso: parece até promessa de comercial de banco, mas dessa vez é coisa séria.

