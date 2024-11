Motociclista vítima de grave acidente morre após mais de um mês internado no Hugol

Homem foi atropelado por carro que, segundo segundo testemunhas, furou o sinal vermelho e fugiu em seguida

Davi Galvão - 20 de novembro de 2024

Roberto Batista Vicente faleceu no Hugol, após mais de um mês internado. (Foto: Reprodução)

Faleceu, nesta quarta-feira (20), o motociclista Roberto Batista Vicente, de 53 anos, que estava internado há mais de um mês no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) após um grave acidente de trânsito.

A vítima se acidentou no dia 14 de setembro, após ter sido atropelada na Av. Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, por um carro que teria – segundo testemunhas – atravessado o sinal vermelho, fugindo do local logo em seguida.

Com o impacto, Roberto foi arremessado em direção ao solo e o socorro médico acionado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) efetuou os procedimentos cabíveis no local, com o homem ainda consciente, porém bastante confuso, com cortes na perna e na cabeça.

Ele foi encaminhado ao Hugol, onde ficou internado por mais de um mês, mas acabou não resistindo, apesar dos esforços da equipe médica.

O caso seguirá sendo investigado pelas autoridades a fim de compreender a dinâmica do ocorrido, bem como responsabilizar as devidas partes.