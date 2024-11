Desfecho de corrida feita por motorista de aplicativo durante a madrugada comove o Brasil

Presbítero da Assembleia de Deus, ele era conhecido pela dedicação à família e pelo profissionalismo no trabalho

Magno Oliver - 21 de novembro de 2024

Carro foi encontrado incendiado. (Foto: Divulgação/PC)

Um caso registrado em Maceió, capital de Alagoas, tem comovido o Brasil. Márcio Vieira Rocha, de 38 anos, motorista de aplicativo, foi encontrado morto em um canavial no bairro Benedito Bentes.

Presbítero da Assembleia de Deus do Brás, Márcio era conhecido pela dedicação à família e pela rotina de trabalho durante as madrugadas.

Segundo a Polícia Civil (PC), ele saiu de casa para atender uma corrida na madrugada de quarta-feira (20). Antes, por volta das 03h, fez uma breve ligação para a esposa, avisando que pegaria um cliente e ligaria de volta em seguida.

O tom incomum do marido na conversa despertou a preocupação da mulher, que tentou novo contato 30 minutos depois, sem sucesso.

Preocupados com o desaparecimento, familiares buscaram ajuda pela manhã. Um amigo conseguiu rastrear o Chevrolet Onix alugado por Márcio, que foi encontrado em um canavial.

O carro apresentava sinais de incêndio em seu interior. O corpo do motorista estava ao lado do banco, parcialmente fora do veículo, com mais de 20 perfurações por arma branca.

A PC também constatou folhas secas no tanque de combustível, indicando uma tentativa de queimar o carro por completo.

Márcio era descrito como um homem tranquilo, dedicado e sem vícios. Além de ser motorista de aplicativo, ele também atuava como presbítero na igreja, onde era respeitado pela comunidade.

O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais, com amigos e familiares clamando por justiça. O crime ocorreu no feriado da Consciência Negra e gerou comoção entre motoristas de aplicativo e moradores da região.

A Divisão de Homicídios da PC está investigando o caso, mas, até o momento, não há informações sobre os suspeitos ou motivações do crime.