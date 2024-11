Placa chama atenção ao exibir alerta para fãs de manga

Texto inusitado virou piada entre seguidores, que riram da tradução

Thiago Alonso - 21 de novembro de 2024

Placa chamou atenção para o alerta. (Foto: Reprodução)

O período entre os meses de novembro e janeiro é conhecido pela grande fartura de manga. Contudo, para lidar com tamanha colheita, é necessário ficar atento à segurança, uma vez que as árvores deste fruto costumam ser altas e podem causar acidentes.

Foi pensando nisso que uma placa decidiu alertar para os perigos durante a estação do alimento, produzindo uma imagem com os dizeres: “Perigo: Área sujeita a queda de manga!”.

O recado, no entanto, chamou atenção pela multilinguagem, uma vez que a mesma escrita também é traduzida para o inglês.

Esta versão, no entanto, chamou atenção na internet pela linguagem não muito correta: “Danger: Risk of manga attack” – “Perigo: Risco de ataque de mangá”, em tradução livre para o português.

Nos comentários do perfil Se tem placa, tem história (@placahistoria.bsky.social) do Bluesky, onde a imagem foi publicada, seguidores riram do texto.

“No Brasil você não é atacado por serial killers, você é atacado por mangas”, brincou um internauta.

“Na minha cidade tem muitas mangueiras, mas nenhuma nunca me atacou”, disse outro.

“Uma manga já caiu em mim, por experiência própria eu digo que a palavra ‘attack’ é adequada”, ironizou outro seguidor.