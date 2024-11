Morre aos 77 anos José Caixeta, ex-presidente do Sindicato Rural de Anápolis

Sindicato emitiu uma nota de pesar, relatando o ocorrido e prestando homenagem ao gestor

Samuel Leão - 22 de novembro de 2024

José Caixeta tinha uma longa trajetória em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Nesta quinta-feira (21), o ex-vereador, produtor rural e presidente do Sindicato Rural de Anápolis, José Caixeta, faleceu aos 77 anos em Goiânia. O idoso estava internado no Hospital do Coração, onde havia passado por um procedimento cirúrgico.

Ele era uma figura reconhecida na cidade pela atuação dedicada e também pela simplicidade. O Sindicato emitiu uma nota de pesar, relatando o ocorrido e prestando uma homenagem ao gestor, que também é pai do presidente da Agrodefesa, José Ricardo Caixeta.

Mais conhecido como Zé Caixeta, ele deixou três filhos, seis netos e a esposa. O Sindicato expressou, na nota de pesar, que: “Sr Zé Caixeta sempre foi um bom homem, simples, trabalhador, generoso, dedicado à família e honesto”.

O velório foi marcado para ocorrer às 08h desta sexta-feira (22), no auditório da própria organização. Por volta das 14h, haverá uma missa e, na sequência, o corpo será levado para o Distrito de Sousânia, distrito de Anápolis.

Após a realização do velório, na igreja católica, ele será levado para ser sepultado no cemitério do Distrito, por volta das 17h.