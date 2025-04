6 signos que estão prestes a receber uma grana inesperada

Segundo os astros, seis signos estão prestes a sentir o bolso pesar, mas é preciso ter sabedoria para lidar com esse dinheiro

Ruan Monyel - 25 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/ José Cruz/Agência Brasil)

Alguns momentos da vida parecem trazer uma maré de sorte que chega sem aviso, trazendo muito dinheiro e prosperidade para alguns signos.

E, segundo os astros, seis signos estão prestes a viver essa experiência em breve, afinal, uma quantia inesperada pode estar a caminho.

Seja por meio de um bônus no trabalho, uma dívida antiga sendo paga ou até um prêmio em sorteio, o universo vai encontrar maneiras de surpreender esses nativos.

6 signos que estão prestes a receber uma grana inesperada

1. Touro

Conhecido por seu apego à estabilidade financeira, Touro pode se surpreender com um dinheiro extra vindo de onde menos espera.

Seja o pagamento de algo esquecido ou um retorno de investimento antigo, esse será o momento ideal para usar esse valor com sabedoria.

2. Câncer

Um dos signos mais sensíveis e cuidadosos, Câncer vai sentir como se o universo estivesse retribuindo todo seu esforço.

Uma ajuda inesperada ou presente financeiro vindo da família pode chegar em boa hora, trazendo conforto e mais tranquilidade para o dia a dia.

3. Virgem

Sempre atento aos detalhes, Virgem pode descobrir que tinha valores a receber e nem sabia, ou seja, é bom vasculhar as contas.

Uma devolução de imposto, um acerto bancário ou até um benefício não reivindicado pode trazer um respiro financeiro inesperado.

4. Escorpião

Intenso e estratégico, Escorpião é um dos signos que está com boas vibrações para surpresas no campo financeiro.

Um projeto que parecia estagnado pode finalmente render frutos, ou alguém pode devolver um valor emprestado há tempos.

5. Capricórnio

Com foco e disciplina, Capricórnio pode ser recompensado por sua dedicação e esforço, principalmente na vida profissional.

Uma comissão, uma bonificação ou até mesmo um reconhecimento no trabalho será refletido através do dinheiro no bolso.

6. Peixes

Por fim, um dos signos mais intuitivos, Peixes pode ver sua sorte mudar rapidamente ainda nos próximos dias.

Uma aposta feita ou um presente generoso pode trazer uma grana a mais, mas use com equilíbrio e invista em algo que traga retorno.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!