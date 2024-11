Rússia envia mísseis à Coreia do Norte em troca de apoio militar na guerra contra Ucrânia, diz Seul

Estados Unidos e a Coreia do Sul acusaram Pyongyang de enviar mais de 10 mil soldados para ajudar os russos no conflito

Folhapress - 22 de novembro de 2024

Presidente da Rússia, Vladmir Putin e Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte. (Foto: Captura/Youtube)

A Rússia forneceu mísseis antiaéreos à Coreia do Norte em troca do envio de tropas para apoiar Moscou na guerra contra a Ucrânia, disse nesta sexta-feira (22) o diretor de segurança nacional sul coreano, Shin Won-sik.

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul acusaram Pyongyang de enviar mais de 10 mil soldados para ajudar os russos no conflito. Alguns especialistas apontam que o ditador norte-coreano, Kim Jong-un, queria em troca obter tecnologia avançada, como satélites de vigilância e submarinos, e experiência de combate para suas tropas.

“Foi detectado que equipamentos e mísseis antiaéreos foram enviados à Coreia do Norte com a intenção de reforçar o vulnerável sistema de defesa aérea de Pyongyang”, disse Won-sik ao canal de televisão SBS.

Kim Jong Un e o presidente russo, Vladimir Putin, assinaram um tratado de parceria estratégica em junho. O texto obriga ambos os países a prestar assistência militar “sem demora” em caso de ataque a um deles e a cooperar para enfrentar as sanções ocidentais.

A ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son Hui, visitou recentemente Moscou e disse que seu país “apoiará firmemente” a Rússia “até o dia da vitória”.

Kim Jong-un acusa os EUA de aumentar a tensão e as provocações, dizendo que a península coreana nunca enfrentou um risco maior de guerra nuclear, informou a agência de notícias estatal KCNA nesta sexta.

Os comentários surgiram em meio a críticas internacionais sobre a cooperação militar cada vez mais próxima entre Pyongyang e Moscou.

Negociações anteriores com Washington apenas destacaram sua política “agressiva e hostil” em relação à Coreia do Norte, disse Kim Jong-un em discurso durante exposição militar em Pyongyang, na quinta (21), de acordo com a KCNA.

“Jamais antes as partes beligerantes na península coreana enfrentaram uma confrontação tão perigosa e aguda que poderia se transformar na mais destrutiva guerra termonuclear”, afirmou Kim. “Já fomos tão longe quanto podemos nas negociações com os Estados Unidos.”

Coreia do Norte e Rússia estão sujeitas a sanções da ONU (Organização das Nações Unidas): Pyongyang pelo seu programa de armas nucleares e Moscou pela guerra na Ucrânia.

O envio de tropas norte-coreanas provocou uma mudança de tom por parte de Seul, que resistiu aos apelos para enviar armas para Kiev, mas recentemente indicou que poderia mudar a sua política.