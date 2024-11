6 características que indicam que a pessoa que namora com você é narcisista

Quando se está em um relacionamento, é importante ficar atento ao comportamento do parceiro

Pedro Ribeiro - 23 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução/Pexels/Polina Kovaleva)

Quando estamos em um relacionamento, é importante estar atento ao comportamento do parceiro, principalmente quando ele pode afetar nossa saúde emocional.

O narcisismo, por exemplo, é uma característica que pode surgir de maneira sutil, tornando difícil identificar se a pessoa com quem você está envolvido tem traços narcisistas.

Mas existem sinais claros que podem indicar essa característica, e reconhecer esses sinais a tempo pode ser essencial para manter seu bem-estar.

1. Sempre querem ser a prioridade

Em um relacionamento saudável, ambos os parceiros têm espaço para serem ouvidos e valorizados.

No entanto, se a pessoa com quem você está namorando faz questão de ser o centro das atenções e seus problemas são sempre mais importantes do que os seus, é um sinal de alerta.

O narcisista tende a minimizar os sentimentos dos outros e focar exclusivamente em si mesmo.

2. Dificuldade em lidar com críticas

Todo mundo comete erros, e um bom parceiro sabe aprender com eles.

Mas, no caso de um narcisista, qualquer crítica é vista como um ataque pessoal.

Eles não só rejeitam a crítica, como muitas vezes reagem com raiva ou desdém.

Se, ao expressar seus sentimentos, você é constantemente desvalorizado ou ridicularizado, isso pode ser um reflexo de narcisismo.

3. O relacionamento gira em torno deles

No início, o romance pode parecer mágico, mas com o tempo, você percebe que o relacionamento está sempre em torno das necessidades e desejos do seu parceiro.

Acontece que os narcisistas gostam de dominar as conversas, escolhem as atividades e fazem tudo parecer sobre eles.

Isso pode fazer você sentir que perdeu o controle e que as suas necessidades emocionais ficam em segundo plano.

4. Visão exagerada das suas conquistas

Narcisistas adoram falar sobre suas realizações, mas de uma forma que parece exagerada.

Se a pessoa com quem você está se relacionando constantemente fala sobre suas “grandes conquistas” de maneira que faz você se sentir pequeno, isso é um sinal claro de que a autoestima deles está vinculada ao reconhecimento externo.

5. Manipulam suas emoções

Manipulação emocional é uma das táticas mais comuns usadas por narcisistas.

Eles podem fazer você se sentir culpado por coisas que não fez, ou até mesmo distorcer a realidade para que você duvide de suas próprias percepções.

Se você começa a questionar constantemente a sua sanidade ou a sentir que não pode confiar nos seus próprios sentimentos, a manipulação está em jogo.

6. Falta de empatia

Por fim, em um relacionamento saudável, a empatia é fundamental.

No entanto, o narcisista frequentemente carece dessa habilidade.

Se a pessoa com quem você está se relacionando não consegue compreender ou se importar com seus sentimentos, ou se age de maneira fria quando você precisa de apoio, isso é um forte indício de narcisismo.

