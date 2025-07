O segredo simples para uma carne de panela deliciosa (não precisa de água e desmancha na boca)

Uma releitura de um jeito diferente desse clássico da culinária virou o queridinho do momento

Magno Oliver - 10 de julho de 2025

(Foto: Captura de Tela/Youtube/Canal Flavia Mundel)

A carne de panela é um clássico culinário que nunca sai de moda. Assim, a receita é antiga, mas as novas gerações de chefs de cozinha resolveram inovar e trouxeram uma releitura diferente.

Já ouviu falar de carne de panela que não vai água? Confira o resultado dessa montagem que ficou sucesso, pode fazer sem medo de errar.

Ingredientes da receita da carne de panela

– 1 kg de carne (pode ser acém, patinho ou outra carne de sua preferência);

– 4 cebolas grandes cortadas em rodelas;

– 2 tomates picados;

– 3 folhas de louro;

– Páprica defumada a gosto;

– Pitadas de sal a gosto;

– Pimenta-do-reino a gosto;

– 1 fio de azeite.

Modo de preparo da receita da carne de panela

O primeiro passo para começar a receita de carne de panela é já pegar a faca e cortar as quatro cebolas grandes. Assim, você vai fatiar todas em grandes rodelas.

Em seguida, pegue uma panela de pressão, coloque um fio de azeite e forre todo o fundo da panela com as rodelas de cebola que você acabou de fatiar.

Depois, você vai colocar o tomate também cortado em rodelas e depois colocar a carne de panela por cima dessa camada que você montou.

Assim, é hora de temperar com sal, pimenta-do-reino e a páprica defumada, mas não misture para não desfazer o fundo forrado com as cebolas.

Por fim, você vai fechar a panela de pressão, sem colocar água mesmo, e deixar tudo cozinhar por aproximadamente 25 minutos. Depois de abrir a tampa, você vai adicionar as batatas e cenoura em rodelas e deixar cozinhar por mais 10 minutos.

Por fim, é só esperar esfriar um pouco, preparar seu acompanhamento preferido e servir a carne quentinha à vontade!

