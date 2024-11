Jovem de Goiânia viraliza ao mostrar como é o dia da esposa de jogador de futebol

Casada com o lateral esquerdo do Goiás, Douglas da Silva Teixeira, jovem compartilhou o registro de um dia no Hot Park

Davi Galvão - 23 de novembro de 2024

Registro da viagem ao Hot Park já conta com mais de 190 mil visualizações. (Fonte: TikTok @jubboura01)

A influencer Julia Boura viralizou no TikTok após mostrar como é a rotina de estar casada com um jogador profissional de futebol e residir em Goiânia, com o vídeo já ultrapassando as 190 mil visualizações.

No perfil, a jovem, casada com o lateral esquerdo do Goiás, Douglas da Silva Teixeira, possui diversos posts com essa temática, mas um em especial, registrando uma viagem ao Hot Park, se destacou entre os demais.

Na publicação, ela explica que como o companheiro só tinha um treino agendado para o domingo, eles então resolveram viajar, juntamente com o filho Kauã e alguns amigos, para o parque, em Rio Quente.

Ela comenta que compraram os ingressos com antecedência, no valor de R$ 179 cada, sendo que o filho não pagou.

“Kauã tava super animado, reparando em tudo, brincando com todo mundo […] nem entrada ele pagou e foi o que mais curtiu”, brincou Julia.

Ela destacou que a experiência foi bastante divertida, com o parque contando com diversas áreas voltadas para o público infantil, mas que faltou tempo para poderem ir em todos os brinquedos, mesmo com o local não estando lotado.

Nos comentários, os usuários se divertiram bastante com o registro e não deixaram barato uma pequena gafe cometida pela jovem, com relação a localização do Hot Park, bem como comentaram acerca do valor do ingresso.

“O Hot Park é muito bom, quem não conhece ainda, vale muito à pena conhecer. Mas só corrigindo, o Park fica na cidade de Rio Quente, e não em Caldas Novas”, esclareceu um internauta.

“É muito bom, lembro que ia muito quando era criança, mas o preço subiu demais! 180 por um ingresso é inviável, como faz quando for a família inteira?”, questionou outra.