Placa em computador chama atenção dos colegas de trabalho: “me poupe”

Recado deixado em um aparelho eletrônico ganhou fama na web por um detalhe especial

Magno Oliver - 23 de março de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / @soueunavida)

Foi num ambiente de trabalho com reuniões intermináveis, prazos apertados e atendimento de pessoas o tempo todo que um caso inusitado chamou a atenção e viralizou nas redes sociais.

Acontece que no meio do trabalho, um dos colaboradores decidiu fixar uma placa que parecia brincadeira, mas gerou reações e risadas de alguns colegas.

O caso prendeu a atenção de um escritório inteiro e logo as pessoas passavam pela mesa do funcionário para ver a placa que ele fixou em sua mesa de trabalho.

Placa em computador chama atenção dos colegas de trabalho: “me poupe”

Com humor irreverente, a mensagem para os demais clientes e colegas de trabalho despertou a curiosidade de chefes, colaboradores e internautas.

A placa tinha uma mensagem específica direcionada. No entanto, servia também para qualquer outra pessoa que precisasse se comunicar com o funcionário em questão.

A mensagem dizia: “ME POUPE DE PASSAR RAIVA HOJE“. E na legenda a observação da página: “MEU MOOD DE HOJE”.

O cartaz foi fixado no monitor de um computador e ficou famoso rapidinho. A situação foi parar no perfil do Instagram do @soueunavida e recebeu diversos comentários.

De acordo com o próprio funcionário, a ideia da placa surgiu por meio de uma mistura de cansaço e humor. Mesmo sendo uma frase de efeito, ele garante que nunca teve a intenção de ser rude com ninguém, só queria tornar o ambiente mais descontraído.

Muitos colegas se divertiram com a placa e alguns até disseram que tinham a mesma sensação. Com as pressões típicas da rotina de um escritório, era fácil se identificar com a sensação de quem não quer começar o dia já estressado.

Confira a postagem completa da imagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sou Eu Na Vida (@soueunavida)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!