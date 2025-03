5 sobremesas brasileiras que se destacam entre as 100 melhores do mundo

Essa lista mostra como a diversidade dos sabores brasileiros encanta pessoas em diferentes cantos do planeta

Pedro Ribeiro - 24 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Canal Receitas de Pai)

As sobremesas brasileiras conquistaram um lugar de destaque no cenário gastronômico mundial.

A renomada enciclopédia TasteAtlas divulgou recentemente a lista das melhores sobremesas do mundo, e o Brasil marcou presença com cinco delícias que representam bem a nossa riqueza culinária.

Uma delas, inclusive, aparece entre as dez primeiras colocadas!

5 sobremesas brasileiras que se destacam entre as 100 melhores do mundo

1. Bombocado

O bombocado é aquele tipo de sobremesa simples, mas que é uma delícia. Ela é tão deliciosa que ficou na sexta posição da lista do TasteAtlas.

Feito com ingredientes básicos como coco, queijo ralado e ovos, ele tem uma textura macia por dentro e uma casquinha levemente crocante por fora.

A combinação de sabores agrada quem gosta de doces menos enjoativos.

2. Pudim de leite condensado

O pudim de leite condensado é uma verdadeira paixão nacional.

Fácil de fazer e difícil de resistir, ele tem uma textura cremosa e um sabor suave que conquista gerações.

A calda de caramelo dá aquele toque especial e deixa qualquer refeição mais completa.

Não é à toa que essa sobremesa brasileira ficou entre as preferidas do mundo.

3. Brigadeiro

Quando se fala em sobremesas brasileiras, é impossível não pensar no brigadeiro. Para muita gente, essa é a campeã.

No entanto, ela apareceu apenas da 36ª posição do ranking.

Presente em festas de aniversário, casamentos e até nas reuniões mais simples, ele é um doce que atravessa gerações.

Feito de leite condensado, chocolate em pó e manteiga, o brigadeiro tem um sabor inconfundível e uma textura que derrete na boca.

4. Mousse de maracujá

O mousse de maracujá é a sobremesa perfeita para quem gosta de um doce refrescante.

Leve e aerado, ele combina o sabor ácido do maracujá com a suavidade do leite condensado e do creme de leite.

Essa sobremesa brasileira é simples de preparar, mas sempre se destaca.

5. Pavê

Por fim, o pavê é aquele doce que todo mundo espera encontrar nas festas de família.

Feito com camadas de biscoito, creme e, muitas vezes, frutas ou chocolate, ele é versátil e delicioso.

A piada clássica “é pavê ou pra comer?” já virou tradição, mas o que realmente importa é o sabor dessa sobremesa brasileira que ganhou o mundo.

