Mais de 140 bairros podem ter problemas de abastecimento de água em Goiânia e Aparecida até domingo (24); veja quais

Empresa também explicou motivo da interrupção e fez orientações para população

Davi Galvão - 23 de novembro de 2024

Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago). (Foto: Reprodução/ Saneago)

De acordo com comunicado emitido pela Saneago, mais de 140 bairros em Goiânia e Aparecida de Goiânia poderão apresentar falta de água até a noite deste domingo (24).

A interrupção no fornecimento do serviço tem o intuito de executar a segunda etapa da interligação de adutora de água tratada que liga o Booster Vila Adélia ao Centro de Reservação Atlântico.

Com a intervenção, a tubulação do trecho do sistema foi duplicada, incrementando a vazão em aproximadamente 200 litros por segundo.

Os serviços foram iniciados neste sábado (23), mas a Saneago explicou que o abastecimento não é normalizado no instante em que o bombeamento é retomado.

Apesar de a previsão ser de que os moradores das regiões afetadas experienciem problemas em maior número somente na presente data, o sistema só deve ser totalmente restaurado no final deste domingo (24).

Confira a lista com os bairros afetados:

Goiânia: Anhanguera, Chácara dos Buritis, Condomínio Amim Camargo, Condomínio Andrea, Condomínio Aritana, Condomínio Cristina, Condomínio Dourados, Condomínio Residencial Jardim Lisboa, Condomínio das Esmeraldas, Conjunto Baliza, Conjunto Cachoeira Dourada, Conjunto Parque Santa Rita, Conjunto Residencial Monte Carlo, Conjunto Residencial Vida Nova, Extensão Della Penna, Faiçalville, Garavelo B, Grajaú, Jardim Alphaville, Jardim Ana Lúcia, Jardim Atlântico, Jardim Botânico, Jardim Caravelas, Jardim Corte Real, Jardim Eli Forte, Jardim Europa, Jardim Florença, Jardim Ipanema, Jardim Itaipu, Jardim Itaipú, Jardim Marques de Abreu, Jardim Planalto, Jardim Presidente, Jardim Sônia Maria, Jardim Tancredo Neves, Jardim Vila Boa, Jardins Madri, Loteamento Celina Park, Loteamento Moinho dos Ventos, Loteamento Reserva do Oriente, Loteamento Solar Santa Rita, Novo Horizonte, Orientville, Parque Anhanguera I, Parque Anhanguera II, Parque Oeste Industrial, Parque Santa Rita, Parque das Paineiras, Ponta Negra, Prive Atlântico, Recreio Funcionários Públicos, Residencial Alphaville, Residencial Ana Clara, Residencial Aquarius I, Residencial Aquarius II, Residencial Barcelona, Residencial Campos Dourados, Residencial Canadá, Residencial Centerville, Residencial Della Penna, Residencial Eldorado, Residencial Eli Forte, Residencial Fidelis, Residencial Flamingo, Residencial Flores de Goiás, Residencial Florida, Residencial Forteville, Residencial Forteville Extensão, Residencial Gardênia, Residencial Granville, Residencial Itaipu I, Residencial Kátia, Residencial Portal Santa Rita, Residencial Portal do Oriente, Residencial Porto Dourado, Residencial Privê Ilhas do Caribe, Residencial Real, Residencial Real Conquista, Residencial Recanto das Emas, Residencial Rio Branco, Residencial Rio Verde, Residencial Santa Fé, Residencial Sevilha, Residencial Solar Bougainville, Residencial Talismã, Residencial Três Marias, Residencial Vereda Dos Buritis I, Residencial Vereda Dos Buritis II, Residencial Vilagge Santa Rita III e IV, Residencial Village Santa Rita I e II, Setor Rio Formoso, Setor Sudoeste, Setor Ulisses Guimarães, Setor União, Vila Alpes, Vila Alvorada, Vila Bela, Vila Luciana, Vila Mauá, Vila Novo Horizonte, Vila Rezende, Vila Rizzo, Vila Rosa, Village Veneza.

Aparecida de Goiânia: Aeroporto Sul I e II, Alto Paraiso, Bairro Cardoso, Bairro Cardoso I, Bairro Ilda, Bairro llda, Bandeirantes, Belo Horizonte, Buriti Sereno, Cidade Empresarial, Cidade Vera Cruz II, Cidade Vera Cruz Regence, Conjunto Cidade Vera Cruz, Conjunto Estrela do Sul, Conjunto Residencial Santa Fé, Garavelo, Garavelo Residencial Park, Goiânia Park Sul, Himalaia, Jardim Buriti Sereno, Jardim Helvécia, Jardim Itapuã, Jardim Tropical, Jardim das Hortências, Jardins Mônaco, Jardins Viena, Loteamento Colinas de Homero, Loteamento Porto das Pedras, Morada Sul II, Morada dos Pássaros, Pontal Sul, Residencial Araguaia, Residencial Caraíbas, Residencial Norte Sul, Residencial Pôr do Sol, Residencial Serra das Brisas, Solar Park, Vila Mariana, Vila Rosa.