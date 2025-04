Procon aponta onde comprar peixes mais baratos em Goiânia e Anápolis durante Semana Santa

Órgão destacou variação de mais de 200% no preço dos pescados e deu dicas de como escolher o peixe ideal

Davi Galvão - 14 de abril de 2025

21 estabelecimentos de Goiânia e 11 de Anápolis, entre peixarias e supermercados, fizeram parte da pesquisa. (Foto: Divulgação/Procon Goiás)

Com a chegada da Semana Santa, período no qual muitos cristãos optam por não consumirem carne vermelha, o Procon Goiás realizou uma pesquisa para ajudar o consumidor a economizar na compra de pescados e constatou variações de mais de 200% em diversos produtos.

O levantamento foi feito entre os dias 3 e 9 de abril em 21 estabelecimentos de Goiânia e 11 de Anápolis, entre supermercados e peixarias.

Em Goiânia, a maior variação foi registrada no preço do filé de tilápia, com diferença de 268,47% — o quilo foi encontrado entre R$ 18,99 no Tatico e R$ 69,99 no Costa Atacadão.

O lambari teve variação de 247,82%, sendo vendido de R$ 13,99 no Carrefour a R$ 48,66 no Pró-Brazilian. A sardinha de 800g apresentou diferença de 201,27%, com preços entre R$ 10,99 no Costa Atacadão e R$ 33,11 no Empório Prime. Já o camarão, um dos preferidos dos brasileiros, teve oscilação de 199,30%, variando de R$ 99,99 na Peixaria Guanabara a R$ 229,90 no Pescados & CIA.

Em Anápolis, o maior contraste foi no preço do camarão de 400g, com variação de 128,94% — de R$ 34,90 no Atacadão a R$ 79,90 no Supermercado Floresta.

O filé de merluza congelado de 500g apresentou diferença de 127,62%, sendo encontrado de R$ 23,90 no Atacadão a R$ 54,40 no Supermercado Rio Vermelho.

Orientações na hora da compra

O Procon alerta que, além de comparar preços, é fundamental observar a conservação dos produtos. Nos supermercados, o pescado deve estar em balcões frigoríficos. Já nas feiras, deve estar sobre gelo picado e protegido de sol e insetos.

Peixes congelados não devem estar em freezers superlotados, o que pode prejudicar a refrigeração. Também é importante observar a presença de água ou piso úmido próximo aos equipamentos, o que pode indicar falha na conservação.

Na hora de escolher o peixe, olhos brilhantes, guelras vermelhas e escamas firmes são sinais de frescor. Se o cheiro estiver ácido ou azedo, o pescado pode estar impróprio para o consumo.