Moradores reagem a novo valor da passagem de ônibus em Anápolis: “melhor pegar Uber Moto”

Tarifa subiu após dias de negociação entre Prefeitura e Urban

Paulo Roberto Belém - 23 de novembro de 2024

Imagem do Terminal Urbano de Anápolis. (Foto: Reprodução)

A notícia do aumento da passagem do ônibus em Anápolis para R$ 5,25, anunciado nesta sexta-feira (22), provocou reações negativas por parte dos usuários do transporte público na cidade. Prefeitura e Urban chegaram ao novo valor após dias de discussão.

Após o Portal 6 repercutir a novidade, anapolinos que usam o sistema para se deslocar resolveram opinar sobre o atual cenário. “Uber moto melhor que urban, quase o mesmo preço”, disparou um deles.

A posição foi endossada por outros usuários que compararam os valores, destacando que “vale mais a pena” utilizar o serviço de plataformas de mobilidade.

A discussão também entrou no mérito da justificativa dada para que o reajuste fosse aprovado. “Minimizar o impacto para os usuários é só não aumentar o preço que não tem impacto nenhum”, citou outro.

Outros comentários consideraram o valor da passagem da capital. “Passagem mais cara do que em Goiânia que tem o triplo do tamanho quase. Anápolis não tem nem a metade de Goiânia”, relatou um perfil.

Por outro lado, um usuário do transporte disse ser justo o aumento, levando em conta a questão dos motoristas da Urban.

“Fazem duas funções: motorista e cobrador. Se for assim, lógico que a passagem vai aumentar”, ponderou.

Reajuste

A tarifa do transporte coletivo passará a custar R$ 5,25 para aqueles que pagam pelo cartão da empresa.

Já para os usuários que optam por pagar em dinheiro, direto ao motorista, o valor será de R$ 6. A nova tarifa começa a valer a partir de 1º de dezembro.