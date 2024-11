Não é o inglês, nem o espanhol: este idioma é o mais promissor para o mercado de trabalho

Pesquisa de instituto indica que o mercado de trabalho tem tomado novos rumos apostando fichas no clássico idioma como qualificação profissional

Magno Oliver - 23 de novembro de 2024

(Foto: Captura de tela / Youtube)

O mercado de trabalho voltou seus olhos, agora, para um clássico e conhecido idioma: o mandarim. Assim, ele é uma das variações da língua chinesa falada na maior parte do norte e sudoeste da China.

Assim, com a crescente na tecnologia, implementação de inteligências artificiais e modernização de sistemas e empresas, o mercado de trabalho tem exigido o mandarim nas vagas.

Dessa forma, embora o inglês e o espanhol seja considerados essenciais para a comunicação mundial, o mandarim tem se tornado um diferencial competitivo.

Não é o inglês, nem o espanhol: este idioma é o mais promissor para o mercado de trabalho

O idioma vem se destacando e já ganhou mais de 1 bilhão de falantes, refletindo assim a cultura e o poderio econômico de uma das maiores potências mundiais atualmente.

O mandarim, língua oficial da China, está em ascensão devido ao poder econômico de seu país predominante. Empresas chinesas começaram a exigir mais profissionais com habilidades linguísticas em mandarim.

Os salários são para lá de interessantes, benefícios trabalhistas bons e plano de carreira para quem se interessar. Uma boa oportunidade para quem deseja se inserir no mercado internacional.

De acordo com estudos de mercado de trabalho recentes, a relevância do mandarim ganhou o mundo. De acordo com o Institute for the Future, empresas que adotam o mandarim como um de seus requisitos para novos contratos ou negociações têm uma vantagem significativa em relação às que não falam a língua.

Isso se deve ao fato de que, além da comunicação básica, o conhecimento do idioma facilita a compreensão das sutilezas culturais, fundamentais em negociações.

Segundo dados do instituto, profissionais fluentes nesse idioma tendem a receber ofertas de emprego mais atrativas financeiramente. Isso vem com salários altos e melhores perspectivas de crescimento dentro de uma empresa.

Já exigente com o inglês e o espanhol, o mercado de trabalho agora mira no mandarim como aposta de sucesso profissional em um mundo bastante conectado, tecnológico e globalizado.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!