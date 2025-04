Com craque do campeonato, Anápolis emplaca 6 jogadores entre os melhores do Goianão; veja lista

Galo da Comarca ficou em segundo lugar durante o confronto com o Vila Nova, mas se destacou com uma das melhores equipes da temporada

Thiago Alonso - 01 de abril de 2025

Anápolis e Vila Nova protagonizaram a final do Goianão 2025. (Foto: Roberto Corrêa/Vila Nova)

Mais de dez prêmios foram entregues na noite desta segunda-feira (31), um dia após a final do Goianão 2025, prestigiando os jogadores que foram os craques da temporada.

Com categorias como melhor goleiro, melhor artilheiro, melhor atacante e melhor técnico, as equipes do Vila Nova e do Anápolis — os grandes finalistas do campeonato — protagonizaram a premiação.

A solenidade foi realizada no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, e reuniu, além dos atletas, empresários, dirigentes de clubes, imprensa especializada e autoridades como o governador Ronaldo Caiado.

Durante a cerimônia, que celebrou os protagonistas da temporada, o Tigrão também teve destaque como o grande vencedor, após mais de 20 anos desde a última conquista de um título do Goianão.

Apesar disso, o clube que ‘varreu’ as categorias foi o Anápolis, levando oito prêmios, enquanto o Vila Nova garantiu cinco estatuetas. O campeão da noite foi Igor Cássio, do Galo da Comarca, que saiu com três troféus: melhor atacante; artilheiro, com seis gols marcados no torneio; e o principal, o de craque do campeonato.

O Atlético-GO, que ficou na terceira colocação da temporada, garantiu um posição com William Pottker levando o prêmio de “Melhor Atacante”, ao lado de Igor Cássio.

Confira a lista completa dos vencedores da noite:

Craque do Goianão: Igor Cássio (Anápolis)

Artilheiro: Igor Cássio (Anápolis) – 6 gols

Revelação: Kadu (Anápolis)

Melhor técnico: Ângelo Luiz (Anápolis)

Goleiro: Paulo Henrique (Anápolis)

Lateral-direito: Fábio (Anápolis)

Zagueiros: Tiago Pagnussat (Vila Nova) e Bernardo Schappo (Vila Nova)

Lateral-esquerdo: Willian Formiga (Vila Nova)

Meias: Samuel Michels (Anápolis), João Vieira (Vila Nova), Igor Henrique (Vila Nova) e Ariel (Anápolis)

Atacantes: William Pottker (Atlético-GO) e Igor Cássio (Anápolis)

Melhor árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Melhor assistente: Bruno Pires

