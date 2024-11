Jovem morre após se desequilibrar e colidir moto contra poste em Goiânia

SAMU foi acionado para prestar socorro, mas vítima morreu ainda no local

Samuel Leão - 24 de novembro de 2024

Motociclista não resistiu aos ferimentos. (Foto: Reprodução)

Um j0vem, de 29 anos, morreu em Goiânia após colidir a moto que dirigia contra um poste de iluminação. O acidente aconteceu neste sábado (23), e teria ocorrido após ele se desequilibrar ao passar por um quebra-molas.

O caso aconteceu por volta das 18h, no setor Parque Atheneu. A vítima trafegava pela Avenida Bela Vista, quando passou por cima da elevação, que tinha uma faixa zebrada para a passagem de pedestres.

Assim, a motocicleta, de modelo Mottu Sport, foi em direção ao poste, com o qual se chocou. O jovem caiu, com ferimentos graves, e o veículo teve danos de média monta.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e atendeu a vítima, registrando o óbito ainda no local. A moto, juntamente com uma carteira, um celular e uma mochila, foram entregues ao irmão do motociclista.

O Instituto Médico Legal (IML) também esteve presente e recolheu o corpo. A ocorrência foi registrada como morte acidental, causado pelo choque da moto com o objeto fixo, e poderá ser investigado pela Polícia Civil (PC).