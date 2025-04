Idoso é encontrado morto dentro de casa com várias perfurações pelo corpo, em Goiânia

Dono do imóvel havia ido até o local para verificar um problema no fornecimento de água

Natália Sezil - 21 de abril de 2025

Rua no Setor Garavelo B, em Goiânia. (Foto: Google Street View)

Um idoso, de 67 anos, foi encontrado morto dentro do barracão onde vivia, no Setor Garavelo B, em Goiânia, na tarde desta segunda-feira (21).

Ele apresentava diversas perfurações por arma branca. O Corpo de Bombeiros esteve no local para prestar socorro, mas teria constatado que o óbito havia acontecido cerca de cinco horas antes, pouco depois do início da manhã.

A vítima foi encontrada pelo proprietário do imóvel, que teria sido informado de que um dos barracões que aluga apresentava problemas com falta de água, e ido até o local verificar a situação.

Ao chegar ali, entretanto, ele teria se deparado com a porta aberta. Ao se aproximar para entender o porquê, o homem, de 57 anos, teria encontrado o inquilino caído em uma cadeira, sem apresentar sinais vitais.

Com isso, ele acionou a Polícia Militar (PM), que também requisitou a presença da Polícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal (IML), responsável pelos devidos exames e pela retirada do corpo.

Nenhum suspeito teria sido identificado até então. Agora, o caso seguirá sob investigação da Polícia Civil (PC), que deve apurar a dinâmica do ocorrido.

