Briga entre vizinhos termina na delegacia após agressão e ameaças: “vocês não sabem com quem estão mexendo”

Confusão teve início devido a som alto no carro de um dos envolvidos

Augusto Araújo - 25 de novembro de 2024

Caso ocorreu no Jardim Primavera 1ª Etapa, em Anápolis. (Foto: Captura/Google Maps)

Uma discussão entre vizinhos em Anápolis terminou na delegacia, em decorrência de um desentendimento motivado por som alto.

O caso ocorreu na tarde deste domingo (24), no Jardim Primavera 1ª Etapa. Por volta do horário do almoço, um casal, formado por um jovem de 24 anos e uma de 19 anos, chegou em casa com o volume do carro elevado.

Assim, um homem de 46 anos, que morava ao lado da dupla, saiu de casa para filmar o veículo, incomodado com a altura da música.

No entanto, ao ver que o vizinho e a esposa dele estavam gravando um vídeo, o jovem ficou incomodado e foi tirar satisfação com ele, dando início a um bate-boca.

Nisso, o homem teria feito insultos, falando que o casal não deveria morar ali e que “o lugar que deveriam morar é na favela”. A partir daí, teria se iniciado um confronto físico, no qual o mais novo teria dado um soco no rosto do mais velho.

Além disso, a companheira do jovem ainda teria dito “vocês não sabem com quem estão mexendo” e que “a batata do casal estava assando”.

Dessa forma, o casal mais velho teria voltado para a própria residência, mas continuou a ouvir ameaças de morte. O jovem ainda teria dado chutes e socos no portão dos vizinhos, com uma faca de cozinha em mãos.

A Polícia Militar (PM) foi acionada ao local para apaziguar os ânimos e ouvir as partes envolvidas na confusão. Com isso, os quatro foram levados à delegacia, para que pudessem prestar depoimento.

Diante dos fatos, o jovem teve de assinar um Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO) e responderá pelos crimes de agressão física e ameaça.