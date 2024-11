Homem ganha carro em rifa, mas decide devolver o prêmio após descobrir motivação do sorteio

História é um exemplo de que, mesmo em momentos de dificuldade, a solidariedade pode transformar vidas

Gabriella Licia - 25 de novembro de 2024

Momento em que o promotor do sorteio e o ganhador se abraçam. (Imagem: Ilustração/Captura de tela/Facebook)

Um gesto de empatia e solidariedade está comovendo a internet. Um homem no Paraguai rifou o próprio carro para financiar o tratamento médico da filha e, ao entregar o prêmio ao vencedor, recebeu uma surpresa inesquecível.

Alberto Carísimo, que mora com a família, compartilhou o emocionante encontro em uma live. Ao entregar a chave do veículo para Gustavo Huerta, ganhador da rifa, foi surpreendido com uma atitude cheia de generosidade.

“Alberto, neste ato quero aproveitar para devolver este veículo com a chave. Irmão querido, que a tua filha se recupere, que tudo corra bem na operação. Me dói o coração tirar-te o teu veículo”, declarou Gustavo, emocionando todos os presentes.

Gustavo também reforçou sua disposição em ajudar. “Estamos à disposição para o que você precisar. O meu coração está feliz em ajudá-lo. Porque, como diz o nosso grande mestre Jesus, ‘é melhor estar sempre na posição de dar do que de receber’.”

Tomado pela emoção, Alberto agradeceu: “Deus vai devolver-te o dobro”. Os dois se abraçaram, selando um momento que tocou profundamente quem acompanhava a live.

O gesto não só garantiu recursos para o tratamento da filha, mas também revelou o poder da bondade humana.

Nas redes sociais, os internautas exaltaram a atitude de Gustavo. “Se todo ser humano tivesse um coração tão bom como esse homem, o mundo seria melhor”, comentou uma seguidora.

Veja o vídeo!