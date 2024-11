Estudante de 15 anos é esfaqueado na porta de colégio em Aparecida de Goiânia

Vítima foi socorrida e encaminhada às pressas para uma unidade de saúde da região

Thiago Alonso - 26 de novembro de 2024

Adolescente foi atacada na porta do colégio onde estuda. (Foto: Reprodução)

Um adolescente, de 15 anos, foi esfaqueado na calçada do colégio onde estuda, nesta terça-feira (26), em Aparecida de Goiânia.

A ação ocorreu no Colégio Estadual Severina Maria de Jesus, localizado no Setor Cidade Livre, região Sudoeste do município.

Em um vídeo gravado no momento do crime, é possível ver a mobilização de populares após a vítima ter sido atacada pelas costas.

No registro, uma testemunha chega a dizer que o adolescente foi golpeado com três facadas após fazer uma brincadeira de mau gosto com a namorada do suspeito.

O estudante foi socorrido e encaminhado às pressas para uma unidade de saúde, onde está internado.

O Portal 6 apurou que o 8º Batalhão da Polícia Militar (PM) foi acionado para atender à ocorrência, realizando buscas na região para encontrar o suposto autor.

Novas investigações devem ser realizadas a fim de identificar a fundo a motivação do ataque. Mais informações a qualquer momento.