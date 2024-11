UPA da Mulher de Roberto Naves ainda está em obras, mas Prefeitura diz em nota que “já está pronta para ser entregue”

Previsão da Administração Municipal é de que unidade seja inaugurada na primeira quinzena de dezembro

Pedro Hara - 26 de novembro de 2024

Obras estão sendo realizadas na UPA da Mulher. (Foto: Recebida pela Rápidas)

Imagens registradas na manhã desta terça-feira (25) e cedidas ao Portal 6 mostram que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Mulher, em construção no terreno do antigo Hospital Municipal Jamel Cecílio, está longe de ser concluída, contradizendo nota oficial da Prefeitura de Anápolis, que afirmou, em resposta à Rápidas, que as obras estão 99% finalizadas.

Agravando a situação, foi possível perceber poucas pessoas trabalhando no local, sobretudo em atividades de execução.

Segundo a Administração Municipal, a previsão é de que a UPA seja inaugurada na primeira quinzena de dezembro, com equipamentos e mobiliário já adquiridos pelo município.

Para colocar a unidade em funcionamento, está sendo firmado um contrato emergencial entre a Prefeitura de Anápolis e a Agir, Organização Social (OS) que ficará responsável pela contratação dos profissionais que atuarão no local.

A justificativa da Administração Municipal para este tipo de modalidade excepcional é que ela se tornou necessária devido ao fato da licitação em andamento ainda não ter sido concluída.