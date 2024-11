Governo Federal faz alerta sobre pagamento do Bolsa Família em dezembro

Pedro Ribeiro - 27 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Bolsa Família é um dos programas sociais mais importantes do Brasil, ajudando milhões de famílias em situação de vulnerabilidade.

Com a chegada de dezembro, um mês de grandes expectativas e despesas para as famílias brasileiras, o Governo Federal emitiu um alerta importante sobre o pagamento do benefício.

Se você é beneficiário ou conhece alguém que depende do programa, é fundamental estar atento às informações divulgadas.

Detalhes como datas de pagamento, possíveis alterações ou orientações específicas podem fazer toda a diferença neste momento.

Nos últimos dias, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) emitiu um alerta aos beneficiários do Bolsa Família sobre a disseminação de notícias falsas (fake news) nas redes sociais.

De acordo com a pasta, um dos boatos que circulam na internet afirma que será realizado um pagamento extra em dezembro, além de uma suposta antecipação no pagamento do benefício referente ao mês de janeiro.

No entanto, em nota oficial, o ministério esclareceu que essas informações não são verdadeiras e que o calendário de pagamentos permanece o mesmo já divulgado anteriormente.

Além disso, é válido ressaltar que o Bolsa Família não possui parcela de décimo terceiro, ao contrário do que as notícias falsas afirmam.

Essas notícias falsas podem gerar dúvidas entre os beneficiários e comprometer a confiança no programa. Por essa razão, o ministério recomenda que as informações sejam consultadas nos canais oficiais, como o portal do órgão, o Disque Social 121 e as redes sociais verificadas da instituição.

O Bolsa Família segue uma programação mensal para pagamentos do benefício.

Eles são organizados conforme o final do Número de Identificação Social (NIS).

Para novembro, as datas são:

21 de novembro: NIS final 4

22 de novembro: NIS final 5

25 de novembro: NIS final 6

26 de novembro: NIS final 7

27 de novembro: NIS final 8

28 de novembro: NIS final 9

29 de novembro: NIS final 0

Consulta online do Bolsa Família

Quem recebe o Bolsa Família pode acompanhar o cronograma e os pagamentos de forma digital.

Além disso, essa é uma maneira efetiva de evitar cair em golpes e notícias falsas sobre o programa.

A consulta pública está disponível no site da Caixa Econômica Federal.

Nas plataformas digitais, é possível consultar valores liberados, visualizar o saldo disponível e verficar os pagamentos que já foram realizados.

Para isso, você precisa acessar usando o CPF ou o Número de Identificação Social (NIS).

