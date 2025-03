Truque para desamassar a roupa sem precisar de ferro de passar

Tutorial simples e prático bombou nas redes sociais e virou o queridinho dos internautas

Magno Oliver - 31 de março de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Você acorda para ir trabalhar e a roupa está toda amassada porque esqueceu de passar. Quem nunca se viu em uma situação de pressa, com a roupa amassada e sem tempo nenhum para passar, não é mesmo?

Mesmo tendo o ferro de passar roupa em casa como um aliado essencial nessa tarefa, existem momentos que não temos acesso a ele e o jeito é se virar com o que tem.

Pensando em te ajudar nessa, um tutorial no Instagram da @fazcomamor viralizou nas redes sociais trazendo uma ajuda para quem está no perrengue da roupa amassada.

Na falta do ferro de passar, o canal ensinou uma dica que vai ajudar muito. Com apenas alguns ingredientes que você tem em casa, é possível dar uma outra aparência para aquela sua peça amassada.

No vídeo, o segredo é colocar em um borrifador um pouco de água, amaciante e álcool. Em seguida, ela borrifa sobre o tecido e a misturinha ajuda a relaxar as fibras amassadas.

O amaciante entra na suavização, o álcool na evaporação da água e a umidade gerada desamassa a peça de roupa bem rapidinho.

O tutorial bombou muito e os internautas elogiaram porque a mistura não danifica os tecido e dá para usar em diversas peças do guarda-roupa.

Ela explica na gravação, que, na hora do aperto, se virou com o que tinha e após borrifar sobre o tecido, a solução ajudou a relaxar as fibras amassadas.

“Faço isso a um tempo. Realmente funciona! Não precisa nem passar a mão. Ela desamassa sozinha”, comentou um seguidor nos comentários.

Confira o vídeo completo com o tutorial para desamassar a roupa:

