Prefeitura de Anápolis divulga nomes de novos concursados da Educação; veja lista

Selecionados terão tem até quarta-feira (26), para se apresentarem presencialmente no RH do Centro Administrativo, munidos de documentações

Paulo Roberto Belém - 22 de março de 2025

Selecionados devem procurar o RH da Prefeitura de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Final de semana com uma ótima notícia para os candidatos do processo seletivo simplificado de cuidadores para a Rede Municipal de Educação de Anápolis. Isso porque foi publicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (21), a convocação oficial do processo.

Agora, os selecionados terão o prazo de 03 (três) dias úteis, ou seja, até quarta-feira (26), para se apresentarem presencialmente no Centro Administrativo, no departamento de Recursos Humanos.

Os convocados devem ir munidos de toda a documentação solicitada no edital para assinarem o contrato. A lista com os classificados, bem como as documentações exigidas podem ser acessadas clicando aqui.

A Prefeitura de Anápolis lembra que, conforme edital, o candidato que não atender a convocação para assinatura do contrato no prazo previsto, será automaticamente desclassificado, dando oportunidade aos da lista de espera.

O Executivo também esclarece sobre eventuais próximas convocações, ressaltando que estas ocorrerão dentro dos limites e necessidades da Administração no decorrer da vigência do edital.

