Câmeras 24h: Ecovias divulga imagens impressionantes de acidentes nas BRs-153 e 414

Concessionária divulgou as imagens como forma de conscientização

Davi Galvão - 24 de abril de 2025

Vídeos dos acidentes foram divulgados como forma de conscientização. (Foto: Ecovias do Araguaia)

A Ecovias do Araguaia divulgou, como forma de alerta e conscientização, registros de acidentes automobilísticos chocantes nos trechos das rodovias que administra.

Nas BRs 153, 414 e 080, entre Anápolis e Aliança do Tocantins, essas situações foram registradas através de um moderno sistema de videomonitoramento implantado pela concessionária.

Ultrapassagens perigosas, excesso de velocidade, conversões irregulares e desrespeito à sinalização estão entre as principais imprudências flagradas, que colocam em risco a segurança viária, não apenas do condutor imprudente, mas de todos no trânsito.

Com 533 câmeras distribuídas ao longo dos 850,7 quilômetros de concessão — uma a cada dois quilômetros, em média — o sistema foi concluído recentemente e recebeu investimento de R$ 50 milhões.

Os dispositivos são do tipo PTZ, com tecnologia de análise inteligente de dados (DAI) e zoom óptico de 40 vezes. A estrutura permite o acompanhamento em tempo real do tráfego nas rodovias.

“Diferente dos radares, cujo objetivo é monitorar a velocidade dos veículos, o sistema de CFTV acompanha todo o tráfego em tempo real, acelerando o tempo de resposta em caso de emergência. Nosso foco é a segurança dos motoristas, a prevenção de acidentes e, consequentemente, salvar vidas”, afirma Luan Ferreira Pavide, gerente de operações da Ecovias Araguaia.

