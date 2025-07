Com a queda de temperatura, veja o que comer para evitar a gripe

Prevenção começa no prato: veja como fortalecer seu sistema imunológico

Magno Oliver - 06 de julho de 2025

(Foto: Reprodução)

Basta só o frio chegar que essa temperatura já traz algo que muita gente gostaria de evitar o máximo possível: a gripe. Assim, ela é mais do que um simples incômodo, pois atrapalha a rotina, prejudica a produtividade e causa complicações na imunidade.

Dessa forma, os cuidados com o organismo precisam ir além dos agasalhos e do uso de cobertores. A gripe é uma infecção viral aguda causada por vírus que surge com mais frequência em dias frios.

O vírus da gripe se manifesta sempre em locais fechados, pois é onde as pessoas passam mais tempo alojadas, o que facilita ainda mais a transmissão. Além disso, a queda na temperatura costuma enfraquecer as defesas do organismo, o que torna o corpo mais vulnerável.

Os médicos reforçam que, com a queda da temperatura, é bom comer alguns alimentos para evitar a gripe como alho cru no tempero, pois tem altas propriedades antivirais e anti-inflamatórias. Assim, ele ajuda a proteger o organismo contra gripes e resfriados.

Outra recomendação é dar uma reforçada na alimentação com um pouco de gengibre fresco em infusões ou lasquinhas. Isso porque ele aquece o corpo, melhora a circulação e reduz inflamações leves ou mais tensas. Uma boa dica é incluir o gengibre no café da manhã fazendo chás com limão e mel.

O aumento da ingestão de vitamina C também é importante e isso você vai conseguir por meio do consumo de frutas ricas nesse nutriente que são a acerola, a laranja, o kiwi e a goiaba. São alimentos potentes na prevenção e reforçam o sistema imunológico de forma natural e eficiente.

Por fim, um combo de castanhas, sementes e vegetais verde-escuros também é importante. Assim, as castanhas são ricas em vitamina E, selênio e zinco, e ajudam a blindar o organismo. Já os vegetais como couve, espinafre e brócolis possuem impacto positivo sobre a pele, as unhas e o cabelo.

Também fica o alerta para tomar a vacina da gripe que é ofertada na temporada de inverno e tem aplicação gratuita pelo SUS para todas as idades. Ela não previne, mas fortalece o sistema imunológico, além de ajudar a reduzir vários tipos de vírus que causam a gripe.

