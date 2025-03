Barbeiro de Goiânia grava vídeo bebendo e incentivando filho de 10 anos a consumir álcool: “foda-se quem achar ruim”

Ele já foi identificado e vai deverá passar por oitivas nos próximos dias

Davi Galvão - 25 de março de 2025

Registro viralizou nas redes sociais. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil (PC) abriu um inquérito para investigar um homem, morador de Goiânia, após o suspeito publicar um vídeo nas redes sociais consumindo bebidas alcoólicas junto ao filho, inclusive incentivando-o a também beber.

Nas imagens, o genitor questiona o filho, com um copo de cerveja na mão, quantos anos ele tem, ao que o menor informa “dez”. Ele então, brinca com a situação, comentando que havia começado a beber quando tinha sete.

O suspeito, identificado como um barbeiro que atua no bairro Parque das Laranjeiras, afirmou que prefere beber junto com o filho do que deixá-lo “com os amigos, fumando maconha, cheirando pó e fumando pedra”.

“Quero beber com meu pai, tô aqui […] Foda-se quem achar ruim, tá pagando as contas?”, disse, por fim.

Ao Portal 6, o delegado Henrique Wilson Ferreira de Oliveira afirmou que a Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA) já identificou o suspeito e que realizará oitivas ao longo da semana para apurar os fatos.

Além do crime de fornecer bebidas alcoólicas a menores de idade, o suspeito ainda pode responder pela exposição indevida do filho nas redes sociais.

