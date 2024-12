Motorista de aplicativo coloca placa no banco do carro e chama atenção de passageiros

Imagem gerou discussões entre internautas nas redes sociais e um deles revelou: "Já peguei um Uber exatamente com essa placa"

Samuel Leão - 01 de dezembro de 2024

Placa foi colocada por motorista de aplicativo. (Foto: Reprodução)

Um motorista de aplicativo, que provavelmente já viveu alguns inconvenientes na profissão, resolveu colocar uma placa para informar os passageiros de algumas proibições. Afixada atrás de um banco, ela traz três orientações aos clientes.

A primeira era a proibição de crianças pulando nos bancos. O motivo para tal pedido não é um mistério, visto que esse tipo de ação pode sujar os bancos e até apresenta risco para os pequenos, em caso de acidente.

A segunda orientação proíbe as pessoas de comerem dentro do carro, prática que também pode acabar deixando restos, migalhas ou outros tipos de sujeira no veículo.

Por fim, ele também proibiu as pessoas de baterem a porta, pedido recorrente entre os motoristas de aplicativo, pois tal ação desgasta a estrutura do carro, podendo ocasionar falhas e até a necessidade de trocar peças.

A imagem chamou a atenção de internautas, nas redes sociais, e um deles revelou: “Já peguei um Uber exatamente com essa placa”.

Outro já fez uma piada, levando a proibição ao pé da letra: “Criança não pode pular, eu não sou mais criança então posso”. Por fim, outra pessoa também exigiu uma “contrapartida”, aproveitando a oportunidade para expressar um costume que a desagrada.

“Deveria está escrito também proibido puxa assunto com o passageiro, nada me irrita mais que ir até o trajeto falando na cabeça da pessoa. Os demais itens eu respeito, não bato a porta, não deixo a criança colocar os pés no banco e nem comer no carro”, escreveu.