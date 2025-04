Onde assistir Ferroviária x Atlético-GO pela Série B nesta quinta-feira (17)

Equipes se enfrentam após empates na última rodada

Augusto Araújo - 15 de abril de 2025

Ferroviária e Atlético se enfrentam nesta quinta-feira (17) pela Série B. (Fotos: @sfluismiguel / Cleber Valera)

Tentando manter a invencibilidade na Série B, o Atlético vai até o interior de São Paulo para enfrentar a Ferroviária, em partida válida pela 3ª rodada do campeonato.

A bola vai rolar a partir das 21h no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), nesta quinta-feira (17). Arthur Gomes Rabelo (ES) comandará a equipe de arbitragem.

Os donos da casa vêm de um empate frustrante na partida mais recente. Jogando em Manaus (AM), empataram sem gols com o Amazonas, no último sábado (12).

Com isso, a Locomotiva ainda não encontrou os trilhos da vitória na Série B, e se encontra em 13º, com dois empates em dois jogos. Já a Onça-Pintada conquistou o primeiro ponto no campeonato, após perder na estreia contra o Goiás.

Gol “chorado”

Já o Dragão busca alcançar novos ares após um empate heroico diante do Botafogo-SP, no último domingo (13). O Rubro-Negro saiu atrás do placar logo aos 10 minutos, com um gol de Alexandre Jesus.

Depois disso, o Atlético brigou para conseguir fazer um gol – chegando a finalizar 18 vezes ao longo da partida.

Assim, foi apenas aos 44 do segundo tempo que Martínez (que havia acabado de entrar), arriscou um chute por debaixo do goleiro João Carlos. A bola bateu na mão dele e desviou para dentro da meta botafoguense.

Dessa forma, o jogo acabou com o placar de 1 a 1. O Atlético se encontra atualmente na 5ª posição da Série B, com 4 pontos em duas partidas – e segue invicto até o momento.

Já o Tricolor ocupa o 14º lugar do torneio, com um empate e uma derrota até aqui. Contudo, graças ao ponto conquistado, está fora da zona de rebaixamento.

Onde assistir Ferroviária x Atlético-GO pela Série B nesta quinta-feira (17)

A plataforma de streaming Disney+ fará a transmissão exclusiva da partida, pelas mídias digitais.

Contudo, os fãs também podem acompanhar os melhores momentos do jogo em tempo real, pelos sites do Placar UOL e Globo Esporte.

