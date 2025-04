Conheça cidade cobiçada considerada a “Dubai” brasileira

Esse lugar recebe inúmeros turistas ao longo do ano e oferece atrações para todas as idades, gostos e estilos de viagem

Pedro Ribeiro - 13 de abril de 2025

Roda Gigante de Balneário Camboriú, SC (Foto: Reprodução)

Se você está em busca de uma cidade que combina praias incríveis, vida urbana agitada e uma estrutura digna de grandes centros mundiais, prepare-se para descobrir um destino que vai te surpreender.

A cidade em questão é tão impressionante que ganhou o apelido de “Dubai brasileira”.

Esse lugar recebe inúmeros turistas ao longo do ano, com atrações para todas as idades, gostos e estilos de viagem.

Conheça cidade cobiçada considerada a “Dubai” brasileira

Antes de se tornar uma das cidades mais cobiçadas do Brasil, a região de Balneário Camboriú era habitada pelos povos indígenas Carijós.

Com a chegada dos colonizadores portugueses no século XVIII, surgiram pequenos povoados voltados à pesca e agricultura.

Mas foi só em 1964, com sua emancipação política, que a cidade começou a escrever um novo capítulo.

A partir dali, os investimentos no turismo e na infraestrutura mudaram tudo.

Vieram os prédios altos, a famosa Avenida Atlântica e a modernização completa da orla.

O crescimento foi tão rápido que a paisagem urbana virou símbolo de sofisticação no litoral sul do Brasil.

Por que é chamada de “Dubai brasileira”?

A comparação com Dubai não é exagero. A cidade brasileira ostenta alguns dos maiores arranha-céus da América Latina, todos enfileirados à beira-mar, criando uma paisagem urbana única.

À noite, as luzes refletem no oceano e transformam a orla num espetáculo visual.

Além disso, o município é referência em infraestrutura, tecnologia e qualidade de vida para os visitantes.

Outro destaque é o bondinho aéreo que liga a Praia Central ao Parque Unipraias.

É uma experiência imperdível, tanto pela vista quanto pela aventura.

O que visitar?

Entre os pontos turísticos que você não pode perder estão o Cristo Luz, com sua vista panorâmica, e a própria Praia Central, ideal para caminhadas e passeios de bike.

O Parque Unipraias oferece trilhas, tirolesa e muito contato com a natureza.

Outras praias, como Estaleiro e Laranjeiras, são perfeitas para quem busca sossego ou quer aproveitar o mar com mais privacidade.

Melhor época para ir

Se você curte agito, precisa visitar a cidade entre novembro e março. O clima é quente, os eventos são muitos e a cidade está fervendo.

Mas se prefere mais tranquilidade e preços baixos, opte pelos meses de outono ou primavera.

O clima continua agradável e os passeios ficam mais tranquilos.

Dicas práticas

A cidade brasileira é bem servida por transporte público e serviços de aplicativo. Dá para circular sem dificuldades.

E se quiser economizar, programe sua viagem com antecedência. Há boas promoções e cupons de descontos disponíveis online.

Só não se esqueça de tomar cuidado com os preços em passeios turísticos.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!