Placa curiosa em supermercado chama atenção: “proibido morder”

Recado inusitado em estabelecimento chamou a atenção da clientela

Magno Oliver - 23 de abril de 2025

(Foto: Captura de tela/ Instagram / @palcashistoria)

Andar por um supermercado é ter a certeza de que o que você mais encontrará pelas sessões são placas. De preço, de produto, de informes, elas estão por todos os lados em um estabelecimento desse porte.

No entanto, uma placa inusitada em um supermercado numa cidade no interior do Brasil chamou a atenção de quem passa pela seção de grãos. A mensagem foi tão peculiar que bombou nas redes sociais.

No ambiente dos mercados, é comum encontrarmos placas alertando sobre produtos frágeis ou piso escorregadio, etc. Porém, uma proibição envolvendo mordidas em feijões causou surpresa imediata. A clientela não se conteve e a mensagem viralizou.

Quem passa pela sessão de grãos nem imagina, mas lá estava a mensagem curta, direta, inesperada e muito engraçada. Muita gente parou para registrar e mandar nos grupos de WhatsApp.

A mensagem da placa dizia: “Proibido morder os feijões. Obrigada, a direção”.

O aviso estava fixo acima de uma prateleira com sacos de feijão carioca, e desde que foi colocado ali, virou assunto entre os clientes e nas redes sociais.

Muitos frequentadores riram, tiraram fotos, compartilharam nas redes sociais e a placa acabou virando um fenômeno local. A direção da unidade explicou que a situação foi real e motivou a criação do cartaz incomum.

Funcionários do estabelecimento explicaram que realmente presenciaram casos em que os clientes abriam e mordiam os grãos para testar se estavam “bons para consumo”.

Assim, câmeras de segurança registraram provas, surpreendendo até mesmo os repositores da mercadoria.

A ação dos clientes, além de inusitada, gerou desperdício de produto e a necessidade de descartar sacos que haviam sido violados por consumidores curiosos ou com má intenção.

Confira a publicação na íntegra:

