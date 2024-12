Enganado na Black Friday? Especialista dá conselhos para evitar aborrecimentos nas compras de Natal e Ano Novo

Período é um dos que mais ocorrem golpes e problemas em compras virtuais

Davi Galvão - 04 de dezembro de 2024

Região recebe mais de um milhão de clientes na época de Natal (Foto: Divulgação)

As vendas online na Black Friday bateram recorde em 2024. Somente no dia 29 de novembro, que marca o início das promoções, foram R$ 4,27 bilhões em vendas registrados, valor 8,4% superior ao registrado no mesmo período do ano passado.

Porém, se as vendas foram expressivas, a quantidade de golpes, frustrações e violações ao direito do consumidor também foi tamanha.

Apenas na Plataforma Reclame Aqui, foram registradas mais de 14 mil reclamações de clientes, com problemas envolvendo atrasos, propagandas enganosas e aborrecimentos com produtos que não chegaram

Dessa forma, com o Natal e Ano-novo se aproximando, o Portal 6 ouviu o especialista em cibersegurança Tiago Sabino, que deu alguns conselhos para evitar dor de cabeça na hora de comprar os presentes.

“As empresas sempre tentam fazer campanhas de compra consciente, para comprar dentro das lojas, mas os bandidos intensificam anúncios e compras em sites paralelos, que acabam atraindo muita gente”, explicou.

Como regra geral, a orientação do especialista é sempre fazer as compras nos sites oficiais das lojas, evitando links encaminhados via e-mail ou WhatsApp, especialmente quando não solicitados.

“Mesmo assim ainda há um risco, porque muitos criminosos compram um domínio de site muito parecido com o original, então, por exemplo, em vez de ‘americanas.com’, colocam ‘americanass.com’, justamente para enganar”, detalhou.

Por isso, ele orientou que, para se prevenir por completo, uma alternativa pode ser optar por realizar as transações diretamente pelo aplicativo da loja.

Outro ponto levantado por Tiago é que, antes de efetuar a compra, os consumidores busquem informações a respeito da empresa, em sites como o Reclame Aqui.

“Se tem muitas reclamações, problemas de entrega, avaliações muito negativas, talvez seja o caso de procurar alguma outra opção”, disse.

Em linhas gerais, Tiago reforçou que o bom senso é o principal aliado do consumidor.

“Se um preço é bom demais para ser verdade, é porque normalmente não é. O segredo é não fazer nenhuma compra com pressa, pesquisar bem, entender o que está acontecendo”, finalizou.