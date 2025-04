Sem progresso: estudo da UFG revela pessimismo de trabalhadores na rotina 6x1

Sem progresso: estudo da UFG revela pessimismo de trabalhadores na rotina 6×1

Pesquisa mostra impacto dessa modalidade de trabalho na vida da população

Augusto Araújo - 22 de abril de 2025

Região da Rua 44, em Goiânia, concentra grande número de trabalhadores do comércio. (Foto: Divulgação / AER44)

Uma pesquisa da Universidade Federal de Goiás (UFG) revelou uma tendência pessimista dos trabalhadores inseridos na rotina 6×1. Isso porque oito em cada dez entrevistados afirmaram não ver chance alguma de progresso material na vida.

O estudo, conduzido pelo Instituto de Estudos Socioambientais (Iesa/UFG), recolheu depoimentos de aproximadamente 3,7 mil pessoas em 412 municípios brasileiros e ainda está em andamento. Ele tem como objetivo investigar justamente o impacto dessa escala na vida dos trabalhadores.

Dentre os trabalhadores entrevistados, a maioria (63,1%) é negra (pretos e pardos) e o restante se divide entre brancos (35,5%), indígenas (0,3%) e amarelos (1,1%).

Além disso, o estudo da UFG indicou que jovens entre 18 e 24 anos formam a maior parte da mão de obra na escala 6×1.

Dentro desse público, os cargos mais comuns registrados foram de atendente de lojas, mercados e lanchonetes, e repositor de mercadorias.

Também se destaca o fato de que 32% dos trabalhadores inseridos nessa escala precisam trabalhar e estudar. A grande maioria frequenta aulas no período noturno (73%), seguido pelo matutino (21%) e vespertino (6%).

Vale pontuar que a pesquisa é feita por meio de um questionário com 26 perguntas, que abordam questões como tempo de deslocamento da moradia ao ambiente de trabalho, escolaridade e meio de transporte para deslocamento.

Conforme a UFG, a publicação do estudo completo será no dia 1º de maio, data na qual se celebra o Dia do Trabalhador.

Segundo o professor Tadeu Arrais, um dos autores do levantamento, o Sindicato dos Comerciantes do Rio de Janeiro vai disponibilizar um painel interativo (dashboard) com os dados atualizados.

O que é a escala 6×1?

Essa modalidade consiste em uma jornada de trabalho na qual os trabalhadores cumprem 44 horas semanais. Elas se distribuem em seis dias da semana, com um dia de descanso.

Tradicionalmente, os funcionários acabam prestando serviços entre segunda e sexta-feira, com mais quatro horas complementares aos sábados. Contudo, pode variar conforme o cargo desempenhado.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!