Brasileira revela quanto faturou em um dia fazendo limpeza nos Estados Unidos

Números impressionaram internautas e dividiram opiniões sobre a qualidade do serviço da imigrante

Gabriella Licia - 14 de julho de 2025

Viviane Santos é brasileira e vive atualmente nos Estados Unidos. (Foto: Reprodução via Instagram/Arte Portal 6)

Viviane Santos, uma brasileira que vive nos Estados Unidos, surpreendeu os internautas ao compartilhar sua rotina de trabalho com limpeza em um vídeo postado nos Reels do Instagram.

Nas imagens, ela aparece abrindo o porta-malas do carro, de onde retira baldes, panos e produtos de limpeza, antes de iniciar mais um dia de serviço.

Segundo a imigrante, ela trabalhou das 08h30 até as 15h34, totalizando sete horas, limpando quatro casas ao longo do dia.

Sem demonstrar muitos sinais de cansaço, a profissional contou que finalizou todas as tarefas com maestria e encerrou o expediente mais cedo do que muita gente.

A parte que mais chamou a atenção do público, no entanto, foi o valor revelado: Viviane faturou nada menos que US$ 600 (aproximadamente R$ 3.290) em apenas um dia de trabalho.

O número impressiona, mas dividiu opiniões nas redes sociais. Isso porque, ao dividir o tempo de trabalho pela quantidade de casas, chega-se a uma média de apenas 01h40 por residência, o que levantou dúvidas sobre a qualidade do serviço realizado em tão pouco tempo.

Além disso, o valor por hora trabalhada ultrapassa os US$ 85,7, um número considerado bastante alto até mesmo para os padrões americanos.

Alguns elogiaram a determinação e o espírito empreendedor de Viviane. Já outros questionaram se é realmente possível entregar uma limpeza completa e profissional em menos de duas horas por imóvel.

Apesar da polêmica, o vídeo viralizou e reacendeu um velho debate nas redes: até onde vai o esforço e o valor do trabalho duro fora do Brasil?

