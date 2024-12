Pastora é condenada a 15 anos de prisão após matar marido envenenado por questões financeiras

Sueli Alves dos Santos Oliveira está presa desde setembro de 2022 e não pode recorrer da sentença em liberdade

Paulo Roberto Belém - 04 de dezembro de 2024

Sueli Alves dos Santos Oliveira à época do crime (Foto: PC-GO)

A pastora Sueli Alves dos Santos Oliveira, de 44 anos, foi condenada a 15 anos de prisão pelo Tribunal do Júri de Bela Vista de Goiás, acusada de envenenar e matar o marido, José Maria Vieira de Oliveira, em setembro de 2022.

O julgamento ocorreu nesta terça-feira (03) e atraiu grande atenção devido à gravidade do crime e ao envolvimento de questões financeiras.

Segundo o Ministério Público de Goiás (MPGO), o homicídio foi motivado por uma disputa financeira em meio ao processo de separação do casal.

Sueli havia contratado um plano funerário para José Maria, nomeando-se como beneficiária, e tentou simular um suicídio para receber o benefício.

De acordo com o promotor de Justiça André Lobo Alcântara Neves, responsável pela acusação, a ré negou envolvimento no crime durante as investigações, apesar de um histórico de agressões ao marido.

Em depoimento, ela alegou ter encontrado o corpo do companheiro após retornar de uma saída no dia anterior à morte, sugerindo que ele teria tirado a própria vida. No entanto, essa versão foi desmentida por provas e depoimentos de testemunhas.

Durante o julgamento, a defesa sustentou a ausência de provas que ligassem Sueli ao crime, mas o júri considerou-a culpada. O juiz Lázaro Alves Martins Júnior fixou a pena em 15 anos de reclusão, com base no artigo 121, parágrafo 2º, inciso III, do Código Penal, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado.

Dada a gravidade do caso e conforme determina a legislação, Sueli não poderá recorrer da sentença em liberdade e continuará presa.