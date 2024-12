Sírios invadem palácio presidencial e roubam cadeiras e vasos

Parte da população da Síria circulou pelo palácio presidencial do ditador Bashar al-Assad na capital, Damasco, neste domingo (8), após a saída repentina do ex-ditador, percorrendo de sala em sala, posando para fotografias, e alguns levando itens de móveis ou ornamentos.

Assad, que governou a Síria com mão de ferro desde que chegou ao poder há 24 anos, renunciou e deixou o país, afirmou a Rússia, seu principal aliado. Agências de notícias russas disseram que ele viajou para Moscou junto com sua família.

Dezenas de pessoas invadiram sua luxuosa residência. A casa do presidente alauíta, que sucedeu seu pai Hafez al Asad, que governou o país de 1971 a 2000, também foi saqueada.

Vídeos obtidos pela Reuters mostraram pessoas entrando no Palácio Presidencial Al-Rawda, enquanto crianças corriam pelos grandes e formais cômodos e homens deslizavam um grande baú pelo chão ornamentado.

Vários homens saíram do prédio carregando cadeiras nos ombros. Em um depósito, armários haviam sido saqueados e objetos espalhados pelo chão.

Imagens de um vídeo verificado pela Reuters de outro palácio, o Muhajreen, de estilo mais antigo, mostra grupos de homens e mulheres caminhando por um piso de mármore branco e passando por conjuntos de altas portas de madeira. Um homem carregava um vaso na mão, e um grande armário estava vazio com suas portas entreabertas.

Uma sala de recepção do palácio presidencial, localizado em outro bairro, foi incendiada, assim como prédios de órgãos de segurança, segundo jornalistas da AFP e uma ONG, com sede no Reino Unido, que monitora o conflito.

As cenas lembravam a queda do regime baathista de Saddam Hussein no Iraque há duas décadas. Naquela época, os iraquianos viram o luxo extravagante de seus palácios, onde os banheiros eram famosamente equipados com torneiras de ouro.

Rebeldes sírios assumiram o controle de Damasco no domingo, forçando Assad a fugir e encerrando décadas de domínio de sua família após mais de 13 anos de guerra civil em um momento sísmico para o Oriente Médio.

Outro vídeo verificado pela Reuters mostra rebeldes disparando tiros de celebração no portão de entrada do Novo Palácio Shaab (Palácio do Povo), um vasto complexo na extremidade oeste de Damasco que fica no topo do Monte Mazzeh.

“O Exército do Islã [os rebeldes] está no palácio presidencial. Deus é grande, tomamos o controle dele”, disse um dos rebeldes. O grupo então filmou sua caminhada pelos terrenos desertos e pela arquitetura stark e monumentalista do palácio.

Assad, que não havia falado em público desde o repentino avanço rebelde há uma semana, voou de Damasco para um destino desconhecido mais cedo no domingo, disseram à Reuters dois oficiais do Exército, enquanto os rebeldes afirmaram que haviam entrado na capital sem sinal de resistência militar.

A Rússia, um dos aliados mais próximos de Assad, confirmou que ele havia deixado a Síria, mas não disse para onde ele foi, incluindo se Moscou lhe deu refúgio.