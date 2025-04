RG Animal: um passo histórico na proteção e no cuidado com cães e gatos no Brasil

Esse cadastro, além de ser uma poderosa ferramenta de identificação, é um avanço concreto na promoção do bem-estar animal, no combate ao abandono e no fortalecimento das políticas públicas

Seliane da SOS - 23 de abril de 2025

(Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Na última semana, o Governo Federal lançou oficialmente o Cadastro Nacional de Animais Domésticos, conhecido como “RG Animal”, um sistema gratuito e vinculado à plataforma gov.br, que permitirá o registro oficial de cães e gatos em todo o território nacional. Para quem, como eu, luta diariamente pela causa animal, esse é um marco histórico que vai transformar a realidade da proteção e do cuidado com os nossos companheiros de quatro patas.

Esse cadastro, além de ser uma poderosa ferramenta de identificação, é um avanço concreto na promoção do bem-estar animal, no combate ao abandono e no fortalecimento das políticas públicas voltadas à causa.

Com o cadastro nacional, cada animal terá um número de identificação único, facilitando o rastreio da origem e da tutela. Isso pode ajudar a responsabilizar quem abandona ou maltrata animais — uma prática infelizmente ainda muito comum. A partir de agora, será mais difícil esconder o crime do abandono.

Ao registrar seu cão ou gato no gov.br, o tutor assume um compromisso formal com o bem-estar do animal. Isso estimula a consciência sobre a guarda responsável, algo que nós, defensores da causa, promovemos há anos com campanhas, leis e ações educativas.

Com dados reais e atualizados sobre a população de animais nas cidades, os governos municipais poderão planejar melhor as ações de vacinação, castração, adoção e fiscalização. O cadastro também pode ser uma ferramenta importante para as ONGs e protetores independentes, que finalmente terão acesso a dados para reivindicar políticas públicas mais eficientes e recursos adequados.

Agora, com o cadastro e a possível vinculação a tecnologias de microchip, a chance de reencontrar cães e gatos desaparecidos aumenta muito. Isso é dignidade e cuidado, tanto para os animais quanto para as famílias.

Como vereadora da causa animal, vejo este momento como um divisor de águas.

Nos últimos anos, temos avançado em legislações, campanhas de conscientização, parcerias com ONGs e emendas parlamentares voltadas à causa animal. Mas sempre enfrentamos um grande obstáculo: a falta de dados confiáveis. Com o CNAD, podemos construir políticas públicas mais eficazes e humanizadas, baseadas em informação e planejamento.

Aqui em Anápolis, acredito que devemos ser protagonistas nesse movimento. Pretendo, inclusive, fomentar campanhas de incentivo ao cadastro em nossa cidade.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!