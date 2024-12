Funcionária denuncia assédio de patrão e caso tem final inacreditável, em Aparecida de Goiânia

Vítima contou que chegou a ser estrangulada e só foi salva por conta da intervenção das colegas

Davi Galvão - 09 de dezembro de 2024

Fato aconteceu em um estabelecimento da rua Caraíba. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 34 anos, denunciou ter sido assediada e agredida pelo patrão, na manhã desta segunda (09), em Aparecida de Goiânia. A vítima, que trabalha em um mercado, informou que o dono do estabelecimento já apresentava esse tipo de comportamento, mas que o estopim ocorreu na última aparição dela no local de trabalho.

Ela relatou que o namorado a deixou de moto no estabelecimento e, logo ao entrar, o suspeito a convidou para o escritório particular. Lá, ela conta que ele questionou a identidade do rapaz.

Ao saber que se tratava do namorado, o suspeito teria feito perguntas picantes a respeito do final de semana do casal. Ela ficou indignada e informou que o assunto não era da conta dele.

Nesse momento, o patrão ficou agressivo e teria partido para cima dela, chegando a derrubá-la e começado a lhe estrangular. Após uma luta corporal, ela conseguiu se desvencilhar e gritar por socorro, com as colegas vindo em auxílio.

Entretanto, o acusado fugiu do local antes que a Polícia Militar (PM) chegasse.

Enquanto as autoridades realizavam as diligências, a esposa do suspeito chegou dirigindo um Volkswagen e, conforme o relato policial, teria tentado “tirar satisfação” com a vítima.

Acontece que, ao verificarem o veículo da mulher, eles constataram que o mesmo estava com débitos em atraso e que a própria condutora não tinha CNH, de modo que o automóvel foi apreendido.

Os policiais também foram na casa do suspeito, mas não conseguiram localizá-lo. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC).