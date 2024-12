Nova namorada de Amado Batista é 51 anos mais jovem e atual Miss Universe, diz Léo Dias

Amigos do cantor teriam afirmado que relação do casal, que foi flagrado jantando em Goiânia, pode ser definida como "amor verdadeiro"

Thiago Alonso - 09 de dezembro de 2024

Cantor Amado Batista e a Miss Mato Grosso Universe, Calita Franciele. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Em plenos 73 anos, o cantor goiano Amado Batista foi flagrado em clima de romance neste fim de semana, com o que parece ser um novo amor: Catita Franciele, de 22 anos.

A jovem, que é Miss Mato Grosso Universe 2024, esteve com o dono do sucesso “Secretária” em um bar de Goiânia, onde foram vistos de mãos dadas.

Segundo o jornalista Léo Dias, Catita e Amado teriam começado a se relacionar em junho deste ano, após o artista fazer um show em Campinápolis, cidade natal da modelo, que a alçou já no mês seguinte ao título estadual.

De acordo com o colunista, o avião particular do cantor passou a ser visto frequentemente na cidade durante este período, aumentando os burburinhos sobre um possível affair. Apesar disso, os dois ainda não oficializaram a relação.

A cartada final se deu neste fim de semana, quando o jornalista divulgou a imagem dos pombinhos de mãos dadas em um bar da “Terra do Sertanejo”.

Com 51 anos de diferença, o casal não parece ter se abalado pelo contraste entre as idades, como afirmaram amigos de ambos para Léo Dias, que enfatizaram que é um “amor verdadeiro”.