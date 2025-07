Grupo de Roberto Naves teme rasteira de Eerizania

Secretária de Sandro Mabel pode tentar uma cadeira na Alego e frustar os planos do casal

Samuel Leão - 11 de julho de 2025

Casal Naves e Eerizania. (Foto: Reprodução)

Com a aproximação das eleições de 2026, o grupo de Roberto Naves (Republicanos) teme uma rasteira de Eerizania Freitas (UB), candidata derrotada à Prefeitura de Anápolis bancada pelo ex-prefeito.

Isso porque ela, que atua hoje como secretária de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos na Prefeitura de Goiânia, se compelida pelo partido, pode disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego).

Só que isso frustraria em cheio os planos do casal Naves. O plano A de Roberto é tentar viabilizar a candidatura a deputado federal e fazer dobra com a esposa, Vivian Naves (Progressistas), que concorreria à reeleição.

No entorno de Roberto e Vivian é dito que a situação do ex-prefeito ainda é delicada quanto à avaliação negativa que ele angariou não só em Anápolis, mas nas cidades da região.

“Dinheiro não é um problema, a aceitação que sim”, reservou um dos cabos eleitorais já em ação para Rápidas.

Se não for possível buscar uma cadeira no Congresso Nacional, Roberto disputaria uma para a Alego com apoio de Vivian — que nunca gostou de política.

Porém, em ambos os casos, Eerizania seria um problema caso saia candidata, porque não buscaria apenas votos em Goiânia, mas também em Anápolis, onde foi, durante toda a era Naves, titular de pastas como Social e Educação e tem algum capital político.

Número de candidatos a deputado por Anápolis deve superar o do pleito passado

Não é só o entorno de Naves que está de olho nas cadeiras da Alego e da Câmara Federal. Muitas lideranças que caminharam com o ex-prefeito já articulam projetos próprios para 2026. Um dos nomes nessa leva é Leandro Ribeiro, subsecretário da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços de Goiás. Ainda no MDB, ele fez dobra com Vivian Naves na eleição passada, mas acabou traído pelo casal, que preferiu lançar Eerizania como candidata a prefeita.

Leandro, que já presidiu a Câmara Municipal, chegou a mudar de lado esperando ser vice de Márcio Corrêa (PL), mas também foi rifado. Teve mais de 28 mil votos para deputado federal e agora deve tentar uma vaga na Alego.

Em 2022, Anápolis teve 32 candidatos a deputado estadual e 23 para federal. Foram eleitos Amilton Filho (MDB), Antônio Gomide (PT), Coronel Adailton (SD) e Vivian Naves para a Assembleia. Na Câmara Federal, só deu Rubens Otoni (PT). Primeiro suplente com quase 60 mil votos, Márcio chegou a assumir o mandato antes de disputar – e vencer – a Prefeitura de Anápolis.

Pronunciamento de Márcio Corrêa sobre o Graduação também foi um recado

O vídeo do prefeito Márcio Corrêa sobre o programa Graduação não foi apenas um pronunciamento.

Rápidas apurou teve tom de recado direto a políticos e empresários que, nos bastidores, faziam lobby para manter parentes e amigos com bolsas integrais no curso de Medicina, mesmo sem atender aos critérios de vulnerabilidade social.

Um dos exemplos citados por Márcio foi o de um beneficiário que chegou a mudar para a casa da avó só para tentar burlar a avaliação socioeconômica. Mas, segundo apurado, esse é apenas um entre vários casos detectados pela auditoria da Prefeitura.

O Portal 6 prepara uma série de reportagens revelando os bastidores do programa, que acabou beneficiando famílias ricas e provocando um rombo superior a R$ 10 milhões nos cofres públicos.

Mabel quer lupa do Ministério da Saúde nas maternidades de Goiânia

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), solicitou auditoria ampliada do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (DenaSUS) nas maternidades Célia Câmara, Dona Iris e Nascer Cidadão.

Além de checar os gastos entre 2021 e 2024, a gestão da capital cobra explicações sobre a suspensão dos atendimentos em 2024, mesmo com os repasses em dia.

Mabel, Márcio e Leandro Viela (MDB), em Aparecida de Goiânia, herdaram diversas bombas de seus antecessores.

Justiça obriga FAB a reintegrar sargento grávida em Anápolis

Teve desdobramento o caso da sargento grávida desligada da Força Aérea Brasileira (FAB) por superiores da Base Aérea de Anápolis.

A Justiça determinou a reintegração dela aos alojamentos da Aeronáutica, reconhecendo o direito de permanecer no local durante a gestação.

Coincidência ou não, a decisão veio logo após a Rápidas revelar o caso publicamente.

Auxílio-alimentação garantido a servidores em licença médica

Servidores públicos do Estado de Goiás que se afastarem por licença médica têm direito a continuar recebendo o auxílio-alimentação durante o período de afastamento — desde que ele não ultrapasse 24 meses.

A decisão é da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia, em resposta a uma ação movida pela Associação dos Técnicos Governamentais do Estado de Goiás (Astego), representada pelo advogado Otávio Forte.

Na sentença, o juiz Vinícius Caldas da Gama e Abreu reconheceu que a licença para tratamento de saúde é considerada de efetivo exercício, conforme o artigo 30, inciso XIII, da Lei Estadual nº 20.756/2020. Isso significa que, mesmo afastado, o servidor mantém vínculo funcional com o Estado e não pode ser penalizado com a suspensão do benefício.

O entendimento acompanha jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), que já garante o pagamento do auxílio em casos de licença maternidade e paternidade, por também serem classificadas como de efetivo exercício.

Nota 10

Para construção da trincheira na Avenida das Nações, em Aparecida de Goiânia. A obra vai beneficiar diretamente os moradores dos setores Buriti Sereno, Parque das Nações, Pontal Sul e Itapuã, promovendo mais fluidez no trânsito da região Sul do município.

Iniciada em maio, a trincheira integra o projeto dos Eixos Estruturantes Leste-Oeste e conecta o ELO 2 ao ELO 1A, que liga a avenida ao Anel Viário.

A intervenção, considerada estratégica para a mobilidade urbana, está sendo executada em frente ao Condomínio Residencial Buriti Sereno e deve ser concluída até dezembro.

Nota Zero

Para Câmara Municipal de Aragoiânia, que segue em silêncio diante da condenação do presidente da Casa, Leandro Braz da Silva (PRD).

Ele foi condenado pela Justiça nesta semana por importunação sexual contra uma adolescente, crime cometido em 2023.