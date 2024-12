Equatorial não confirma falta de energia na Câmara e vereadores desconfiam de sabotagem para evitar derrota de Roberto

Prefeito quer autorização da Câmara para ampliar orçamento a poucos dias de encerrar o mandato

Denilson Boaventura - 11 de dezembro de 2024

Sessão foi marcada por mais uma polêmica. (Foto: Captura/ YouTube/ Câmara de Anápolis)

Em comunicado à imprensa, a Equatorial Goiás informou que não registrou ocorrências de falta de energia na tarde desta quarta-feira (11), no prédio da Câmara Municipal de Anápolis.

A sessão extraordinária, convocada para votar o projeto de suplementação orçamentária, foi suspensa pelo presidente Domingos Paula (PDT), que alegou que houve queda de energia.

O incidente aconteceu enquanto os vereadores discutiam o texto substitutivo para garantir a suplementação exclusivamente para o pagamento de pessoal, tanto do Executivo quanto do Legislativo, impedindo que o prefeito Roberto Naves (Republicanos) consiga um “cheque em branco” para gastar há poucos dias do fim do mandato.

O projeto já havia sido rejeitado na semana passada, quando uma versão inicial que aumentava o índice de suplementação para 50% não conseguiu votos suficientes para passar.

A polêmica levanta suspeitas entre os parlamentares. Alguns apontam para a possibilidade de sabotagem como forma de adiar uma derrota de Roberto, que enfrenta dificuldades para aprovar a proposta a poucos dias de encerrar o mandato.