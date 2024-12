Conheça praia em Goiás que está localizada em ilha privativa e chama atenção pelo nome inusitado

Conhecida pelas belezas naturais, paisagem do local é composta por uma vasta mata ao fundo, ideal para quem quer tirar um tempo para relaxar

Thiago Alonso - 13 de dezembro de 2024

Praia da Bosta faz divisa com o Rio Paranaíba. (Foto: Evando Marques/Google)

Quando se mora em Goiás, pensar em praia acaba se tornando algo muito distante, uma vez que o estado está localizado bem no meio do país, longe do mar. Apesar disso, várias localidades se sobressaem quando o assunto são praias em rios ou lagos, como o tradicional Rio Araguaia.

No entanto, uma dessas zonas costeiras se destacou por algo que vai além das paisagens deslumbrantes, mas sim um nome para lá de inusitado: a Praia da Bosta.

Localizada no município de Buriti Alegre, no Sul goiano, a orla fica em uma ilha dentro do Lago das Brisas, ladeando a famosa Prainha, do corpo hídrico.

Conhecida pelas belezas naturais, a paisagem do local é composta por uma vasta mata ao fundo, ideal para quem quer tirar um tempo para relaxar ao som de pássaros e animais silvestres.

A área costeira, por sua vez, se destaca em relação a outras praias. Isso porque, além de uma extensa faixa de terra, também conta com pedras dos mais variados tipos e tamanhos, enfeitando os arredores de forma única.

O destino também é um prato cheio para os fãs de pescaria, visto que na região podem ser encontradas diversas espécies de peixes, tendo o famoso tucunaré, seja o azul ou amarelo, como carro-chefe.

No local também é possível encontrar outras espécies, como as traíras, os mandis, barbados e até piranhas — este último sendo um inimigo dos banhistas, afastando os turistas que procuram por isso.

Além de ficar a apenas 3h de carro saindo de Goiânia, a Praia da Bosta também está localizada a cerca de 103 km de Tupaciguara, em Minas Gerais, fazendo divisa com o Rio Paranaíba, no estado vizinho.