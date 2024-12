Jovem é morto após se envolver em discussão e ameaçar dupla com pedras e faca

Suspeitos revidaram a investida e conseguiram tomar as armas da mão da vítima, que chegou a ser socorrida, mas não sobreviveu

Thiago Alonso - 13 de dezembro de 2024

Vítima foi esfaqueada com a própria faca. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 25 anos, morreu após ser esfaqueado por duas pessoas, nesta sexta-feira (13), no município de Goianésia, a cerca de 176 km de Goiânia.

Na ocasião, a vítima estava consumindo bebida alcoólica desde o início do dia, momento em que iniciou uma discussão com dois homens que estavam no local.

Assim, o jovem se evadiu, retornando pouco tempo depois, desta vez, já segurando duas pedras e uma faca, as quais ele utilizou para ferir uma das pessoas.

No entanto, durante as agressões, os suspeitos conseguiram tomar os objetos da mão da vítima, sendo que a arma branca foi utilizada para golpeá-lo várias vezes no meio da rua.

Logo, a Polícia Militar (PM) foi acionada, encontrando ambos ainda no local e os levando até uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde foram autuados e presos em flagrante.

O jovem, por sua vez, chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que o encaminhou às pressas para o Hospital Municipal Irmã Fanny Duran.

Contudo, a vítima não resistiu e veio a óbito ainda no mesmo dia, em decorrência dos ferimentos do crime. A retirada do corpo ficou sob responsabilidade do Instituto Médico Legal (IML).